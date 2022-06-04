В Барнауле создадут сквер, посвященный врачам, сообщили в мэрии.

Обустроят его рядом с Алтайским медуниверситетом — по улице Чкалова, 62, где недавно стояли торговые павильоны. Мэр Вячеслав Франк отметил, что в ближайший месяц эскизы будут доработаны.

«Ранее предполагалось, что это будет местом отдыха для студентов, но мы с удовольствием поддержим идею создания площадки, посвященной нашим врачам», — сказал барнаульский градоначальник в ходе выездного совещания.

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Министр здравоохранения края Дмитрий Попов отметил, что идея создать такое место была давно и при поддержке медицинского сообщества соответствующую концепцию разработали.

«Мы долго решали, где именно организовать такое место, было предложено несколько вариантов, и наш профильный университет — это то знаковое место, откуда начинает свои трудовой путь каждый медицинский работник, поэтому мы очень рады, что городская администрация поддержала нашу инициативу. Мы примем самое активное участие в реализации данного проекта и окажем всестороннюю помощь», — отметил глава краевого Минздрава.

В сквере также установят памятный знак, посвященный медикам.

По словам руководителя «Единой России» в гордуме Вячеслава Прерядова, благоустройство и озеленение территории можно сделать уже ко Дню города, а организовать дополнительную инфрструктуру и поставить памятник — ко Дню медика в 2023 году.