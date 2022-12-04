«Ну всё-таки яйца». Депутаты снова осудили мэрию Барнаула за попытку продать сеть «Аптека № 1»

Дума Барнаула на заседании 2 декабря приняла план приватизации на 2023 год. В числе прочего в него вошла сеть «Аптека № 1», которая имеет по городу 12 филиалов. Власти снова попытаются её продать. И зря, заявил один из депутатов.

100% акций (39 753 штуки) акционерного общества «Аптека № 1» выставят на продажу 6 декабря 2022 года. Начальная стоимость установлена на уровне 66 млн рублей, рассказала депутатам председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула Светлана Фоминых. В подробности она не вдавалась. Но ранее власти неоднократно заявляли, что содержание аптек не относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Годом ранее, когда депутаты так же рассматривали план приватизации на 2022 год, Фоминых рассказала, что сеть работает стабильно, имеет прибыль без просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. В 2020 года аптека заработала 1,68 млн рублей, из них 198 тыс. рублей ушло в бюджет.

Ещё тогда оппозиция раскритиковала планы власти продать сеть. Больше всех — справедливороссы. Вот и на этот раз против выступил молодой депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Захар Торычев.

«Сегодня аптека — это стабильно работающее предприятие с перспективой. А потому нет никакой необходимости выставлять её на приватизацию. Даже несмотря на то, что деятельность аптек не относится к полномочиям города, мы считаем, что это не мешает Барнаулу иметь на балансе муниципальную аптечную сеть. Не время отказываться от курицы, которая несёт пусть и не золотые, но всё-таки яйца», — заявил он.

Но его пламенная речь отклика в душах депутатов, похоже, не нашла. Против приватизации проголосовали только двое — сами эсеры. Остальные 33 депутата, присутствовавшие на сессии, были «за». Как рассказал amic.ru один из представителей БГД, депутаты активно обсуждали вопрос с аптеками перед заседанием. И в мэрии им сообщили, что сеть — предприятие убыточное.

Кроме «Аптеки № 1» в план приватизации включили 62 объекта недвижимости: шесть зданий, 17 помещений в зданиях и 32 подвала. Причём 55 объектов перешли из плана 2022 года. Их выставляли на торги, но так и не смогли продать. В 2023 году власти города планируют выручить от приватизации 101 млн рублей. Помимо уже упомянутых 66 млн за аптеки, это ещё 35 млн от продажи объектов.