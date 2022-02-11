Обновленный барнаульский планетарий начнет принимать посетителей 12 февраля

12 февраля обновлённый барнаульский планетарий откроет свои двери для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Новый зал рассчитан на 45 мест и имеет специальные кресла, предназначенные специально для планетария. Здесь также установлена современная техника и вакуумный купол, который будет имитировать звёздное небо.

Зал барнаульского планетария — единственный в стране, где можно показывать образовательные программы в 3D.

Несмотря на то, что посетители уже смогут приходить в планетарий, его реконструкция продолжается. Вскоре будет открыт ещё один зал, который также сможет принимать 45 человек.

Следующим этапом станет обустройство второго этажа и благоустройство прилегающей территории.

Напомним, решение о переносе в “Родину” нынешнего “звёздного дома” окончательно приняли в 2019 году, когда здание, в котором он находился всё это время, вернули приходу Крестовоздвиженской церкви. В 2019 году на тот момент глава Барнаула Сергей Дугин подписал договор о безвозмездной передаче здания городского планетария местной епархии. Свою подпись под документом также поставил митрополит Барнаульский и алтайский Сергий.

После поиска подходящего помещения было решено остановиться на кинотеатре “Родина”.

Барнаульский планетарий был открыт в марте 1950 года в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви на проспекте Сибирском. Эта постройка 1857 года является памятником истории и архитектуры. В стране сейчас 15 подобных планетариев. Барнаульский был открыт после войны — шестым в России.