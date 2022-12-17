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Общественная палата Алтайского края обсудила дефицит кадров в регионе

Участники итогового заседания указали на проблемы в сфере занятости населения и предложили варианты их решения

17 декабря 2022, 13:45, Никита Черников

Фото: ОПАК

16 декабря на Алтайском заводе прецизионных изделий состоялось итоговое заседание Общественной палаты Алтайского края (ОПАК), где обсудили проблему дефицита рабочих кадров в регионе. Основным спикером выступила начальник управления Алтайского края по труду и занятости Надежда Капура. Также в мероприятии участвовали представители власти, общественники, руководители промпредприятий, объединений работодателей и образовательных учреждений.

Председатель ОПАК Юрий Шамков в ходе открытия заседания сообщил, что при безработице около 1,1% в крае тем не менее накопился ряд системных проблем, связанных с дефицитом квалифицированных рабочих кадров.

«Мы видим, что на протяжении трёх десятилетий у нас готовят в основном юристов, экономистов, гуманитариев, а для реального сектора нужны специалисты технических специальностей. И этот сложившийся перекос надо исправлять», — сказал он.

Также с докладом выступил зампредседателя ОПАК Василий Куц. Он со ссылкой на данные краевого Минпромэнерго отметил, что за 10 месяцев 2022 года индекс промышленного производства в регионе составил 102,3%. При этом только предприятия промышленности и энергетики нуждаются ещё более чем в 3 тысячах человек. По словам Куца, на дефицит рабочих сегодня влияют частичная мобилизация, зарплата, старение кадров при отсутствии достаточного притока молодых профессионалов, отток специалистов рабочих профессий в более благополучные отрасли и переизбыток специалистов с гуманитарным образованием. К факторам, влияющим на снижение дефицита, он отнёс, в частности, прозрачность карьерных перспектив, разработку неклассических схем профориентации и льготы для молодёжи.

Исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края Виктор Мещеряков поддержал эти тезисы и указал на важность возрождения начального профобразования в средней школе и проведении кадровой политики на высоком уровне. А председатель правления регионального Союза предприятий агропромышленного комплекса Александр Чеботаев считает, что для сёл главная трудность — наличие развитой социально-инженерной инфраструктуры: детсадов, школ, медицинских, культурно-досуговых и спортивных учреждений. В пример он привёл белорусские агрогородки с полной социально-инженерной инфраструктурой. А вот зарплата для жителей сёл перестаёт быть стимулом для работников, считает бывший глава регионального Минсельхоза: «Там, где есть налаженная инфраструктура, люди ездят и за 50 км на работу», — добавил он.

Также с заявлением на заседании выступил депутат АКЗС Владимир Семёнов. По его словам, для остановки оттока людей в соседние регионы необходимо повысить престижность рабочих профессий, увеличить зарплату и совершенствовать условия труда на производстве.

Владимир Семёнов / Фото: ОПАК

Надежда Капура отметила, что 2022 год не привёл к обвалу рынка труда: востребованность в рабочих кадрах сохранилась. По её данным, сегодня на семь безработных приходится десять вакансий. При этом по некоторым профессиям спрос превышает предложение в шесть-восемь раз.

«В этой связи очень важно отметить, что сегодня работники, не имеющие достаточных компетенций для замещения вакантной должности, могут за счёт государственных средств их получить в рамках национального проекта „Демография“ либо нашей региональной программы „Содействие занятости“. Задача управления по труду и занятости населения Алтайского края — с помощью мер господдержки соединить работника и работодателя», — подчеркнула Капура.

На итоговом заседании ОПАК озвучили ряд предложений, реализация которых может улучшить ситуацию на рынке труда. Это, в частности, отсрочка от срочной службы для работников предприятий выпускающих продукцию оборонного назначения, предоставление работникам жилья, создание комплексной программы закрепления молодых рабочих кадров и координационного центра по обсуждению проблем воспитания и трудоустройства молодых специалистов, целевой набор, система распределения молодых специалистов, а также гибкие, в том числе вахтовые графики работы. Итогом мероприятия станут консолидированные предложения, которые Общественная палата направит в исполнительные и законодательные органы власти, Общественной палате РФ.​

Комментарии 19

  • Кадры на фронте Таджиков и других "французов" прибавляется
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Ну собрались, потрындели... и чо? Зарплата повысится? Порушенная этими деятелями сельская инфраструктура восстановится? Может, волшебным образом дурацкие ТРЦ, возникшие на месте обанкроченных заводов, вновь превратятся в заводские цеха? А офисный планктон рванет, сверкая пятками, к станку? К чему все эти разговоры?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • А где рост зар.платы?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Пока деньги вкладываются в "управленцев" и чиновников, другого не будет. Пока "один с сошкой, семеро с ложкой", причём эти самые "семеро" имеют право ободрать того, кто "с сошкой", до скелета - другого не будет. Короче, на совещании щекотрясы озаботились тем, что кормить и выносить из-под них становится некому.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Вот так везде и во всем только обсуждаем. Общественная палата обязана по любому вопросу с привлечением ученых экспертов выдавать конкретные для исполнения рекомендации Губернатору, правительству, заксобранию.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Полезен не констатирующий сложившуюся ситуацию, а работающий на её предотвращение.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, +++++++++++
    17 декабря, Гость   Ответить
  • в общественной палате зато полный комплект
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Одна болтовня и никогда толку. Сколько же их разных палпат, фондов и т. Д. И т. П.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Очень правильно сказано, развели в каждом регионе министерства, кучу министров, депутатов и все с ооочень хорошей зарплатой, и разве они будут переживать за то, что у рабочих низкая зарплата, своя рубашка ближе к телу
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Кумовство сватовство и тому подобное родство выдавливают перспективные кадры в другие регионы и слишком много слов надстроек витиеватых лабиринтов ???
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Кудиновщина одним словом (болтовня восхваляющая работу слуг народа, от имени журналис)
    18 декабря, Гость   Ответить
  • А вот зарплата для жителей сел перестает быть стимулом для работников,считает бывший глава регионального Минсельхоза-и еще кого то удивляет уровень жизни в нашем регионе если он является сельхоз регионом после таких высказываний
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Ужас это столько дормаеды.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, в неё еще не всех пускают, только избранных от избранных.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, МОЛОДЕЦ!!!! Для лучшего понимания всех в командировку на месяц (не менее) в села, для поднятия духа.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • в городах дифицит мерчендайзеров и менеджеров по уборке помещений. да еще в деревнях некому работать на тракторах и комбайнах, не хватает скотников с оплатой 500 рублей в день
    18 декабря, Гость   Ответить
  • последний работающий завод сгорел, 1600 человек надо трудоустраивать
    18 декабря, Гость   Ответить
  • депутат АКЗС Владимир Семёнов: "необходимо повысить престижность рабочих профессий, увеличить зарплату". У данного депутат доход за 2021 год составил 39 000 000, у его жены 2 000 000, и у троих несовершеннолетних детей - 600 000. Отлично, Владимир Владиславович, вещайте-вещайте про повышение ЗП рабочим! Может поделитесь миллиончиком?! P.S. С-сарказм
    19 декабря, Гость   Ответить
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