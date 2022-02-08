Общественники предложили отложить ремонт моста на Новом рынке в Барнауле на полгода

Барнаульские общественники призвали городские власти отложить ремонт путепровода на проспекте Ленина на полгода. Закрыть движение по мосту на Новом рынке планируют уже в мае. Активисты считают, что власти Барнаула не успеют подготовить дороги и построить разворотное кольцо в районе ТРЦ “Пионер”. С такой инициативой выступили в алтайском отделении общественной организации “Гражданский патруль”. Они начали сбор подписей в поддержку переноса сроков строительства и намерены отправить документ лично главе Барнаула Вячеславу Франку.

Чтобы не допустить транспортного коллапса, барнаульские общественники вообще призывают городские власти отложить ремонт путепровода. За это время необходимо решить несколько важных проблем. В частности, обособить трамвайные пути на улице Челюскинцев, чтобы по ним не могли ездить автомобили. Для улучшения движения общественного транспорта также необходимо построить разворотное кольцо в районе ТЦ “Пионер”. Однако работы, несмотря на обещание мэрии, не только до сих пор не начаты, но и не разработана схема расположения кольца. По мнению общественников, меры по улучшению ситуации не будут приняты, а это приведёт к огромным проблемам. Многие жители города будут систематически опаздывать на работу или учёбу.

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“В настоящее время транспортная система не готова к ремонту моста. Все идеи пока только на бумаге, по факту никаких мер не принято. Закрытие путепровода запланировано на весну, но необходимый объём подготовительных работ далёк от завершения, а в ряде случаев они даже не начинались. Необходимо построить новое разворотное трамвайное кольцо на Новом рынке, сделать выделенные полосы для движения автобусов и троллейбусов на ряде улиц города, обеспечить общественным транспортом посёлок Восточный. Всё это требует времени. И если к моменту закрытия путепровода все эти работы не будут завершены, то Барнаул постигнет транспортная катастрофа”, — прокомментировал ситуацию руководитель алтайского отделения общественной организации Игорь Берг.

В связи с этим общественники объявили о сборе подписей под рядом предложений, адресованных главе Барнаула Вячеславу Франку. В первую очередь, они просят перенести закрытие моста на начало осени и провести подготовку системы дорожного движения в весенне-летний период. Также активисты считают, что необходимо построить временную трамвайную ветку от проспекта Ленина к улице Кулагина в обход моста, чтобы не терять сообщение с посёлком Восточным. Дело в том, что на время реконструкции изменится путь трамвая № 3 и перестанет ходить маршрут № 4, который соединяет микрорайон с центром города.

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Вопрос дня Реконструкция путепровода на Новом рынке в Барнауле. Как будет ходить транспорт?

Ремонт путепровода начнётся в мае 2022 года. Общая стоимость работ составит около 2 миллиардов рублей. Средства будут выделены в качестве кредитов региону под 3% годовых. Мэрия Барнаула уже много лет хочет отремонтировать путепровод на Новом рынке. Он находится в аварийном состоянии.