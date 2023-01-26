Объявлены требования для чучел, которых сожгут в Барнауле на Масленицу

Важно не забыть о традициях, например, чучело не должно иметь лицо

26 января 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Парк культуры и отдыха "Центральный" объявил о начале ежегодного конкурса на лучшее чучело "Боярыня Масленица", сообщает мэрия Барнаула.

"Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и коллективы – семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные. Жюри оценят самобытность и оригинальность работ. Важно не забыть о традициях (к примеру, чучело не должно иметь лицо). Авторов лучшей работы наградят памятным дипломом и денежным призом", – говорится в сообщении.

Требования:

высота чучела должна быть от 1,5 до 2 метров;

чучело нужно изготовить из натуральных материалов, которые легко сгорят на костре. Резиновые, пластиковые, пластмассовые при сгорании будут давать чёрный дым, копоть и неприятный запах;

чучела должны иметь устойчивую подставку – крестовину, специальную опору.

Заявки на участие принимаются до 24 февраля 2023 года. Сожжение всех чучел состоится 26 февраля в парке "Центральный".