Огромные пробки собрались на выезде из Барнаула в сторону дач

Огромная пробка образовалась на выезде из Барнаула по Змеиногорскому тракту. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Затор растянулся на большом участке дороги, а некоторые лихачи объезжают его по полосе встречного движения.

В комментариях под постом пользователи предположили, что на длинные выходные горожане массово уезжают в деревни или на дачи, а на обратном пути им вновь придётся стоять в пробке.

Отметим, что сервис «Яндекс. Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на три балла из десяти.

Отдельные заторы отмечаются на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова, а также на пересечении с Власихинской в районе ТРЦ «Арена», где люди также направляются в сторону садоводств.