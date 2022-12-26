Огромные предпраздничные пробки сковали улицы Барнаула уже в обед

На всех дорогах, которые ведут к торговым центрам, формируются заторы

26 декабря 2022, 13:48, Илья Звягинцев

Фото: Яндекс. Пробки

В Барнауле продолжается пора предпраздничных дорожных заторов. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», их интенсивность в данный момент составляет уже восемь баллов.

Очень большие заторы собираются на дорогах, которые ведут к торговым центрам и крупным магазинам. Тяжелая дорожная ситуация наблюдается на улице Власихинской, шоссе Ленточный бор и Павловском тракте.

Также на нескольких участках, включая проспект Строителей, затруднено движение автомобилей в центре города.

Большая пробка скопилась на улице Советской Армии по направлению к центру, а также на проспекте Калинина.