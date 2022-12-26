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Огромные предпраздничные пробки сковали улицы Барнаула уже в обед

На всех дорогах, которые ведут к торговым центрам, формируются заторы

26 декабря 2022, 13:48, Илья Звягинцев

Фото: Яндекс. Пробки
Фото: Яндекс. Пробки

В Барнауле продолжается пора предпраздничных дорожных заторов. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», их интенсивность в данный момент составляет уже восемь баллов.

Очень большие заторы собираются на дорогах, которые ведут к торговым центрам и крупным магазинам. Тяжелая дорожная ситуация наблюдается на улице Власихинской, шоссе Ленточный бор и Павловском тракте.

Также на нескольких участках, включая проспект Строителей, затруднено движение автомобилей в центре города.

Большая пробка скопилась на улице Советской Армии по направлению к центру, а также на проспекте Калинина.

Комментарии 4

  • активнее активнее покупаем на НГ на подарочки всякое барахлишко, но передайте всем кому его подарите, что денег они обратно не получат, если захотят сдать
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Народ, как всегда, впал в состояние закупочного психоза, закупает под влиянием рекламы всякий хлам...
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Как удобно оправдывать зимний коллапс на дорогах предновогодней суетой... Так на праздниках дотянете до весны, а там, снег растает
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Некто не думал не мэрия и губернаторы о будущем Алтая как столицы и престижа для молодёжи, чтобы были рабочие места и условия жизни, а не бегство в поисках лучших условий. Для начала построить нужно Метро от аэропорта до площади Октября-это и забота о граждан и толчок для развития во многих сферах нужно работать на будущее, а не жить для себя...
    27 декабря, Гость   Ответить
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