Огромный склад построят в Барнауле рядом с ТЭЦ-3

Два огромных склада, соединённых переходом, построят в Барнауле на улице Трактовой, 96, для хранения железобетонных изделий. Длина помещений составит около 200 метров. Реализовать проект планируют в два этапа. Строительство объекта одобрили 13 октября на градостроительном совете Барнаула.

Разместить здание планируют на заброшенном участке — рядом с самовольно построенным кафе. По словам архитектора Владимира Золотова, склад будет состоять из двух этажей и иметь длину около 200 метров. Внутри планируют хранить железобетонные изделия. Заезд на территорию склада сделают с улицы Трактовой. Территорию около склада собираются благоустроить: высадят деревья и организуют парковки.

Члены градсовета не стали заострять внимание не недочётах проекта. По словам архитектора Сергея Боженко, в целом здание вписывается в архитектурный ансамбль данной промышленной части Барнаула. Кроме того, цветовое решение выполнено в стиле другого подобного объекта, который стоит в нескольких сотнях метров от будущего склада.