«Огурчиков пришлешь?» Путин позвонил девочке, открытку которой выбрал на «Елке желаний»

Президент сказал, какой бы ответный подарок его обрадовал

27 декабря 2022, 21:17, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин позвонил Саше Титаренко, девочке из Запорожской области, открытку которой он выбрал на «Елке желаний». Как сообщает ТАСС, восьмилетняя школьница мечтала побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза, что и загадала к Новому году.

Часть желаний уже исполнилась — на днях Саша вместе с мамой и папой приехала в Великий Устюг. Там для девочки организовали экскурсию — она смогла пройти по Тропе сказок, покататься на горках, побывать на почте и в доме Деда Мороза, а также встретиться с самим новогодним волшебником.

Президент в ходе разговора с девочкой спросил у нее о поездке. Выслушав ее рассказ он уточнил, что впечатлило ее больше всего, и расспросил о деталях путешествия. После этого Путин попросил девочку передать привет маме с папой, а еще рассказал, какой ответный подарок его бы обрадовал.

«Я знаю, вы выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь? Буду ждать от тебя тоже подарков новогодних. Ладно?» — с улыбкой предложил глава государства.

В завершение беседы он еще раз передал привет близким девочки и поздравил семью с наступающим Новым годом.