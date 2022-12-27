НОВОСТИОбщество

«Огурчиков пришлешь?» Путин позвонил девочке, открытку которой выбрал на «Елке желаний»

Президент сказал, какой бы ответный подарок его обрадовал

27 декабря 2022, 21:17, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин позвонил Саше Титаренко, девочке из Запорожской области, открытку которой он выбрал на «Елке желаний». Как сообщает ТАСС, восьмилетняя школьница мечтала побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза, что и загадала к Новому году.

Часть желаний уже исполнилась — на днях Саша вместе с мамой и папой приехала в Великий Устюг. Там для девочки организовали экскурсию — она смогла пройти по Тропе сказок, покататься на горках, побывать на почте и в доме Деда Мороза, а также встретиться с самим новогодним волшебником.

Президент в ходе разговора с девочкой спросил у нее о поездке. Выслушав ее рассказ он уточнил, что впечатлило ее больше всего, и расспросил о деталях путешествия. После этого Путин попросил девочку передать привет маме с папой, а еще рассказал, какой ответный подарок его бы обрадовал.

«Я знаю, вы выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь? Буду ждать от тебя тоже подарков новогодних. Ладно?» — с улыбкой предложил глава государства.

В завершение беседы он еще раз передал привет близким девочки и поздравил семью с наступающим Новым годом.

Комментарии 11

  • Я тебе вован бананов пришлю, с шойгу погрызете.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Жесть.Цинично. Лицемерно. У него как у главы государства на защите и попечении все дети народа 20%из которых живут в нищете,60% вместе с родителями в бедности он как не в чем не бывало для пиара устроил выбор хочу не хочу хотя мог всем детям до 18 лет подарить хотя бы сладкие подарки собрав со своих олигархов и окружения благотворительный сбор продав им по яблоку за десять миллионов.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А чё ни с Забайкальской области девочку выбрал ?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Как это стрёмно парится за счёт детей, больных и стариков
    27 декабря, Гость   Ответить
  • как вам не стыдно! все такие нищие и бедные, только магазины ломятся от покупателей, пробки в городе неимоверные.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • мне не стыдно
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Так детям до 18 лет пособия платят, вам на яблоко не хватает? Просто позор таким родителям.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, нам стыдно. За него.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Мне бы Париж увидеть.Хотя бы одним глазком.Только желательно побыстрее, а не в отдалённой перспективе как когда-то Мише Кутузову.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • модератыр защеки мой банан забрал? который я путину предлагал?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • и что там в парижах смотреть? на нгигеров, грязь, ржавую железяку?
    28 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров