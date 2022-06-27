Около 1,5 тысячи человек отпраздновали День молодёжи в парке «Изумрудный»

В Барнауле состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи. На празднование, организованное партией «Новые люди», пришло около 1,5 тысячи человек.

«День молодёжи прошёл зажигательно, атмосферно, творчески и по-настоящему уютно. Несмотря на вчерашнюю жару, в празднике приняли участие полторы тысячи барнаульцев. Мы очень рады, что праздник нашёл такой отклик у горожан», — рассказал председатель регионального отделения партии «Новые люди» в Алтайском крае Никита Федюнин.

Больше всего участников собралось на площадке по созданию мозаичных панно от основательницы проекта «Здесь был Вася» Ольги Клестовой. Активисты этого проекта заделывают ямы в асфальте при помощи осколков плитки и специального клея.

На другой площадке все желающие играли в гигантские «Дженгу», «Японское лассо» и «Корнхол».

Праздник в парке завершился большой концертной программой с участием молодых музыкантов Барнаула. Для гостей выступали группы «Кока-кола со льдом» и «Провинция», Карина Пантелеева, творческое объединение композиторов Алтайского края «Песни иткульского лета», Светлана Привалова, Кирилл Скобелин. Музыканты исполнили для гостей каверы известных российских групп «Руки вверх», «Звери», #2Маши, «Ранетки» и многих других.

Отделение партии «Новые люди» существует в Алтайском крае второй год. 16 июня общее собрание регионального отделения утвердило на должность председателя общественника Никиту Федюнина. Он родился 24 марта 1996 года в Камне-на-Оби. Учился на социологическом факультете АлтГУ. Работал руководителем Алтайского ресурсного центра добровольчества. В настоящее время является президентом Алтайского центра развития добровольчества.