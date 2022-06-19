Около 2,3 млрд рублей направят на укрепление берегов 12 рек в Алтайском крае

В Алтайском крае на 12 реках проведут работы по укреплению береговой линии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Виктора Томенко.

«Речь идет о 27 наиболее опасных во время прохождения паводка участках рек. Где-то предполагается строительство берегоукрепления, где-то — капитальный ремонт гидротехнических сооружений, а где-то расчистка русел рек», — сказал Томенко в рамках ПМЭФ.

Он добавил, что без федерального бюджета региону не справиться с этими работами.

«Ориентировочная стоимость по 12 проблемным участкам из 27 составит порядка 2,3 млрд рублей», — добавил губернатор.

В 2022 году уже начата работа по строительству дамбы в селе Краснощеково. На проведение работ направили около 540 млн рублей.