Около 54 млрд финансовой помощи направят муниципалитетам Алтайского края в 2022 году

Около 54 млрд рублей в качестве финансовой помощи выделят муниципалитетам Алтайского края в 2022 году. Об этом рассказал глава региона Виктор Томенко во время рабочей поездки в Топчихинский район.

Губернатор посетил новый детский сад, здание ДЮСШ, а также Дом культуры района. Дошкольное учреждение, которое совсем скоро будет готово к сдаче, сможет принять 140 детей.

Новости

Общество Территорию нескольких домов по улице Балтийской благоустроят по нацпроекту в 2022 году

Губернатор подчеркнул, что всё это — объекты городского уровня. Виктор Томенко добавил, что подобные помещения в Алтайском крае продолжат строиться.

На 2022 год для муниципалитетов предусмотрено около 54 млрд рублей, тогда как в 2021 году эта сумма составляла 42 млрд рублей.

Новости

Общество Такого в Барнауле еще не было. В краевой столице организуют день высокой моды

«Там, где есть готовность муниципалитетов, где мы имеем возможность включиться в различные федеральные программы, где можно привлечь большое финансирование, мы будем продолжать это делать. Точно так же и собственные средства края мы будем направлять на решение задач, связанных с тем, чтобы жизнь в регионе, не только в столице, становилась лучше, комфортнее и счастливее», — добавил глава региона.