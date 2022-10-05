Омский губернатор заявил о бюджетных проблемах в сибирских регионах, где не выделили доплаты мобилизованным

Решение омскими региональными властями вопроса о выплатах жителям области, призванным в рамках частичной мобилизации, потребует некоторого времени из-за дефицита бюджета. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Буркова.

«Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область, даёт 200 тыс. рублей на поддержку. Красноярский край — 100 тысяч. Та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учётом определённых проблем с бюджетом», — заявил Бурков, отметив, что у Омской области дефицит бюджета превышает 13 млрд рублей.

При этом он подчеркнул, что с первого дня мобилизации власти региона приняли решение о выплате дополнительной заработной платы тем омичам, кто получил повестки и прибыл во временные мобильные пункты. Зарплату будут платить вне зависимости от того, работал человек на государственном предприятии или в частной организации.

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Бурков также отметил, что ряд вопросов по организации призыва, качеству снабжения и обеспечения бытовых условий мобилизованных удалось решить довольно быстро. Однако возникают и такие проблемы, на которые властям требуется больше времени. Губернатор добавил, что частичная мобилизация в регионе завершится уже на текущей неделе.