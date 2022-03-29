Сотовым операторам рекомендовали ограничить безлимитные тарифы

Минцифры РФ рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов и сократить включённый интернет-трафик в пакетных предложениях. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо ведомства.

В нём объясняется, что это нужно для надлежащего функционирования сетей и инфраструктуры связи в России и обеспечения равномерной нагрузки на сеть.

«В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей», — сообщили в министерстве.

Напомним, осенью 2021 года сотовые операторы отказались от продажи безлимитного интернета для новых абонентов, но сохранили его на ранее подключённых тарифах.