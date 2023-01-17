Опубликован список крещенских купелей в Алтайском крае

Для безопасности возле купелей будут дежурить спасатели и правоохранители

17 января 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае на Крещение будет организовано 47 купелей для совершения обряда омовения, две из которых – в Барнауле, сообщает региональное МЧС.

"В целях предупреждения травматизма и гибели людей в местах проведения обрядов будет организовано беспрерывное дежурство спасателей, специалистов государственной инспекции по маломерным судам, волонтёров, медиков, сотрудников полиции", – отметили в ведомстве.

Список официально открытых купелей:

г. Барнаул (р. Обь, набережная). г. Барнаул (п. Борзовая Заимка, озеро Пионерское). г. Бийск (р. Бия, район Центрального моста). г. Заринск (р. Чумыш, ул. Набережная (прибрежная зона)). г. Новоалтайск (р. Малая Черемшанка, Белоярский микрорайон). Алейский район (с. Красный Яр, искусственное озеро). Алтайский район (с. Алтайское, р. Каменка). Баевский район (с. Баево, оз. Баевское). Бийский район (с. Енисейское, родники). Бийский район (с. Малоугренево, родники). Благовещенский район (п. Благовещенка, оз. Центральное). Ельцовский район (с. Ельцовка, р. Чумыш). Завьяловский район (с. Завьялово, оз. Завьялово). Залесовский район (с. Залесово, р. Каменка). Змеиногорский район (г. Змеиногорск, Нагорный пруд). Калманский район (c. Александровка, пруд). Каменский район (г. Камень-на-Оби, р. Обь). Косихинский район (с. Косиха, р. Лосиха). Кулундинский район (с. Курск, оз. Жиланды). Ключевский район (с. Ключи, оз. Моховое). Красногорский район (с. Красногорское, р. Чапша). Красногорский район (с. Усть-Иша, р. Иша). Кытмановский район (с. Кытманово, р. Чумыш). Мамонтовский район (с. Мамонтово, оз. Большое Островное). Михайловский район (с. Михайловское, карьер "Кирпичный"). Новичихинский район (с. Новичиха, пруд "Кирпичный"). Павловский район (с. Павловск, Касмалинский пруд). Павловский район (п. Комсомольский, оз. Комсомольское). Первомайский район (с. Кислуха, Иоанно-Кронштадский монастырь). Первомайский район (с. Бобровка, р. Бобровка). Первомайский район (с. Первомайское, Первомайское водохранилище). Первомайский район (с. Березовка, р. Чесноковка). Первомайский район (с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченское подворье). Первомайский район (с. Санниково, пер. Советский, 10). Ребрихинский район (с. Ребриха, р. Касмала). Родинский район (с. Родино, оз. Кубы). Романовский район (с. Романово, водоём). Смоленский район (с. Смоленское, р. Поперечная). Тальменский район (с. Тальменка, р. Чумыш). Топчихинский район (с. Белояровка, р. Калманка). Третьяковский район (с. Староалейское, р. Алей). Третьяковский район (с. Корболиха, р. Корболиха). Усть-Пристанский район (с. Усть-Чарышская Пристань, р. Обь). Целинный район (с. Целинное, р. Яма). Целинный район (с. Бочкари, р. Правый Бехтемир). Целинный район (с. Дружба, р. Марушка). Целинный район (с. Воеводское, р. Сухая Чемровка).

Ранее amic.ru рассказал, каким будет крещенский городок в Барнауле и насколько безопасно окунаться в купели.