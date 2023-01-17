Опубликован список крещенских купелей в Алтайском крае
Для безопасности возле купелей будут дежурить спасатели и правоохранители
17 января 2023, 13:17, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае на Крещение будет организовано 47 купелей для совершения обряда омовения, две из которых – в Барнауле, сообщает региональное МЧС.
"В целях предупреждения травматизма и гибели людей в местах проведения обрядов будет организовано беспрерывное дежурство спасателей, специалистов государственной инспекции по маломерным судам, волонтёров, медиков, сотрудников полиции", – отметили в ведомстве.
Список официально открытых купелей:
- г. Барнаул (р. Обь, набережная).
- г. Барнаул (п. Борзовая Заимка, озеро Пионерское).
- г. Бийск (р. Бия, район Центрального моста).
- г. Заринск (р. Чумыш, ул. Набережная (прибрежная зона)).
- г. Новоалтайск (р. Малая Черемшанка, Белоярский микрорайон).
- Алейский район (с. Красный Яр, искусственное озеро).
- Алтайский район (с. Алтайское, р. Каменка).
- Баевский район (с. Баево, оз. Баевское).
- Бийский район (с. Енисейское, родники).
- Бийский район (с. Малоугренево, родники).
- Благовещенский район (п. Благовещенка, оз. Центральное).
- Ельцовский район (с. Ельцовка, р. Чумыш).
- Завьяловский район (с. Завьялово, оз. Завьялово).
- Залесовский район (с. Залесово, р. Каменка).
- Змеиногорский район (г. Змеиногорск, Нагорный пруд).
- Калманский район (c. Александровка, пруд).
- Каменский район (г. Камень-на-Оби, р. Обь).
- Косихинский район (с. Косиха, р. Лосиха).
- Кулундинский район (с. Курск, оз. Жиланды).
- Ключевский район (с. Ключи, оз. Моховое).
- Красногорский район (с. Красногорское, р. Чапша).
- Красногорский район (с. Усть-Иша, р. Иша).
- Кытмановский район (с. Кытманово, р. Чумыш).
- Мамонтовский район (с. Мамонтово, оз. Большое Островное).
- Михайловский район (с. Михайловское, карьер "Кирпичный").
- Новичихинский район (с. Новичиха, пруд "Кирпичный").
- Павловский район (с. Павловск, Касмалинский пруд).
- Павловский район (п. Комсомольский, оз. Комсомольское).
- Первомайский район (с. Кислуха, Иоанно-Кронштадский монастырь).
- Первомайский район (с. Бобровка, р. Бобровка).
- Первомайский район (с. Первомайское, Первомайское водохранилище).
- Первомайский район (с. Березовка, р. Чесноковка).
- Первомайский район (с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченское подворье).
- Первомайский район (с. Санниково, пер. Советский, 10).
- Ребрихинский район (с. Ребриха, р. Касмала).
- Родинский район (с. Родино, оз. Кубы).
- Романовский район (с. Романово, водоём).
- Смоленский район (с. Смоленское, р. Поперечная).
- Тальменский район (с. Тальменка, р. Чумыш).
- Топчихинский район (с. Белояровка, р. Калманка).
- Третьяковский район (с. Староалейское, р. Алей).
- Третьяковский район (с. Корболиха, р. Корболиха).
- Усть-Пристанский район (с. Усть-Чарышская Пристань, р. Обь).
- Целинный район (с. Целинное, р. Яма).
- Целинный район (с. Бочкари, р. Правый Бехтемир).
- Целинный район (с. Дружба, р. Марушка).
- Целинный район (с. Воеводское, р. Сухая Чемровка).
Ранее amic.ru рассказал, каким будет крещенский городок в Барнауле и насколько безопасно окунаться в купели.
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