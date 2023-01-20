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От воспитателя до маркетолога. Как мама двоих детей из Барнаула построила карьеру в сфере digital

Реализоваться в этой области можно и без профильного образования

20 января 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: Digital-агентство ZAVOD
Фото: Digital-агентство ZAVOD

Сфера digital сейчас активно развивается, и всё больше людей хотят попробовать себя в этом направлении. Но многие боятся, что без специализированного образования ничего не получится. В Digital-агентстве Zavod уверены, что это не так. Пример тому – проектный менеджер Вера Кривенко.

В начале своей карьеры она и представить не могла, что будет работать в области интернет-рекламы. Её образование далеко от digital: среднее специальное "воспитатель дошкольных коррекционных групп" и высшее – "эмпирическая конфликтология".

"После обучения я не спешила сразу отправляться на "нормальную работу" и ушла в творческое направление. Несколько лет я реализовывала себя в роли фотографа. И, наверное, продолжала бы идти по этому пути ещё много лет, но беременность и переезд за город внесли свои коррективы", – рассказывает Вера.

С маленьким ребёнком на руках Вере трудно было продолжать работу фотографом, и она начала искать альтернативы на удалёнке. В основном это были продажи в разных областях. В одной из компаний проходили еженедельные планёрки со всеми отделами, в том числе с маркетологами, разработчиками, SMM-специалистами и прочее. Их работа так заинтересовала Веру, что во время второго декрета она начала самостоятельно изучать всё, что было в открытом доступе.

Вера проходила курсы, читала статьи и специализированную литературу. Чтобы сразу отработать теорию на практике, за небольшие гонорары брала клиентов под разные задачи: писала тексты, фотографировала, упаковывала аккаунты, снимала клипы, запускала таргетинг, вела страницы, разрабатывала афиши.

"Кому-то комфортнее остановиться на этом этапе и продолжать работать на себя. Потому что ты ни от кого не зависишь, а доход завязан на твоей работоспособности и навыках. Но при всех плюсах мало кто говорит о явных недостатках. Например, о дефиците общения, высокой конкуренции, демпинге, ненормированном графике – это миф, что фрилансеры работают два часа", – отмечает Кривенко. 

Поэтому Вера решила после отработки знаний на практике пойти работать в специализированное агентство.

"В Digital-агентстве Zavod я шагнула ещё дальше и стала проектным маркетологом. Да, даже без опыта. Потому что все предыдущие работы уже позволили мне накопить достаточную базу, для того чтобы быть не просто исполнителем, а связующим звеном между командой и заказчиком. С одной стороны, я могу ответить на любой вопрос клиента, с другой – проконтролировать выполнение работ от и до", – добавила Вера. 

Вера считает, что главное – понять, как применить свой опыт в будущих проектах. Ни декреты, ни переезды, ни увольнения, на самом деле, не являются реальными препятствиями для смены деятельности. Важно только желание и приложенные усилия.

"Сфера digital открыта для всех возрастов, гендеров и национальностей", – подытожила Кривенко.

Digital-агентство ZAVOD (ИП Шаповалова А.Д.)
Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110
Телефон: 202-739
WA: +79831739948
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Комментарии 19

  • Вера - молодец. Мне кажется сейчас, как никогда раньше - такое время, когда люди могут себе позволить пробовать и выбирать, уходить с одной работы на другую, если не нравится, не лежит душа, не устраивает коллектив, зарплата и так далее. Кто назовет такой путь инфантильностью, 10 лет человек не мог определиться с тем, чем он хочет заниматься. По мне так это лучший вариант, чем до гробовой доски работать в одном месте, на которое жалуешься дома по вечерам, где зп такая что еле сводишь концы с концами, где выгораешь морально и теряешь себя как личность, чтобы потом, когда уже поздно - осознать, что всю жизнь потратил на не любимую работу. Или еще хуже так и не признать это.
    20 января, Гость   Ответить
  • Обожаю такие вдохновляющие истории про взрослых. А то мотивации от молодежи полно, а что происходит с более осознанными людьми дальше непонятно. У меня много знакомых, которые на работу ходят из под палки, потому что ненавидят ее всей душой. А не уходит они по Мега тупой причине: «привыкли, да и это стабильно». Ужасно, что люди выбирают мнимую стабильность психологическому комфорту и счастью.
    20 января, Гость   Ответить
  • Побольше бы таких жизненных примеров, они очень вдохновляют, на самом деле
    20 января, Гость   Ответить
  • выше комментарии оставили сотрудники агентства я так понимаю?)) добровольно-принудительно?))
    20 января, Гость   Ответить
  • добровольно-принудительно?) - у них договор до конца дня накидать штук 10 однотипных хвалебств
    20 января, Гость   Ответить
  • Сама все хотела попробовать, но думала, что ребенок будет мешаться. Внимание же все-таки просит уделить. Но судя по этой истории, и с 2-мя детьми все возможно.
    20 января, Гость   Ответить
  • Да подобных историй масса из жизни моих знакомых=) От учителя до продавца Гербалайф. От терапевта до менеджера Билайн. И еще от учителя до парикмахера. И каждая из них считает, что карьеру сделала.
    20 января, Гость   Ответить
  • накидать штук 10 однотипных хвалебств Сама и накидала
    20 января, Гость   Ответить
  • но думала, что ребенок будет мешаться. В детский дом сдай.
    20 января, Гость   Ответить
  • В детский дом сдай. - Ну зачем вы им такого советуете? пойдут сдавать а он не резиновый!
    20 января, Гость   Ответить
  • От учителя до продавца Гербалайф. От терапевта до***** Так если в зарплате не видно разницы, но при этом еще не тратишь нервы, то преимущества смены работы налицо) Или лучше всю жизнь проработать на нелюбимой работе, заработать кучу болячек от постоянного нервного напряжения, но при этом успокаивать себя отличной карьерой?))) Жаловаться на жизнь или радоваться жизни каждый выбирает сам...
    20 января, Гость   Ответить
  • От учителя до продавца Гербалайф. - а что вам не так? ДАМ же сказал - идите в бизнес. Все согласно распоряжению.
    20 января, Гость   Ответить
  • "а что вам не так?" ---- Гость, что не так? А то, что сейчас путь от учителя до продавца - это уже карьера. Что человек радуется, что сменил работу врача на работу менеджера. Это ненормальная ситуация. Я не виню людей, они ищут работу, за которую больше платят. У нас в школе учителя переходили в уборщицы и радовались этому, потому что в зарплате практически не потеряли, зато ответственности никакой, никаких учебных планов, программ и т.д. Но это ненормально, что сейчас, как ни посмотри, предпочтительнее работать менеджером или уборщицей, чем учителем.
    20 января, Гость   Ответить
  • Но это ненормально - да вы, батенька, экстремист. Медведев вот считает, что это нормально, а вы что, лучше всех знаете? Вы чем недовольны, политикой партии?
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, статья не про то, что она променяла образование воспитателя на проектного маркетолога. А про то, что она нашла то, чем ей интересно заниматься. Зачем насиловать себя и заставлять работать ради "светлого будущего страны", если ты себя каждый день ненавидишь? Сколько учителей в школах, которые реально не любят детей, но продолжают учить, потому что когда-то им сказали, что это вай как престижно. Ответственности в маркетинге тьма, как и на многих других работах. В том числе материальная. При чем здесь снятие ответственности вообще не понимаю. Не меряйте всех по себе и своим знакомым. Сомневаюсь, что автор имел в виду что-то подобное
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, я не сотрудник, но мне правда понравилось. Может,конечно, я просто люблю автобиографические истории. Но по мне так написано интересно. Не как типичные инста истории. Типа "я родилась в деревне, но потом я осознала, что на самом деле я богиня интернета, и теперь я миллионерша"
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, Который день удивляюсь, откуда в людях столько негатива. Неужели читателям реально может не понравится одна из немногих позитивных новостей за долгое время? Лично я уже подустала от политики, обсуждения коммуналки и преступлений. Мне бывает на досуге интересно почитать и подобное. Относитесь к этому проще)))
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, а ты попробуй реально повкалывать с ребенком на руках? Себя в детдом сдайте. Многие женщины ищут возможности, как совмещать. Что в этом плохого, что они делятся?
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, а ты попробуй реально повкалывать с ребенком на руках?-Так такие не то что жену с ребёнком, они и себя обеспечить не могут. За то жизни учить горазды
    20 января, Гость   Ответить
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