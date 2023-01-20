От воспитателя до маркетолога. Как мама двоих детей из Барнаула построила карьеру в сфере digital

Реализоваться в этой области можно и без профильного образования

20 января 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: Digital-агентство ZAVOD

Сфера digital сейчас активно развивается, и всё больше людей хотят попробовать себя в этом направлении. Но многие боятся, что без специализированного образования ничего не получится. В Digital-агентстве Zavod уверены, что это не так. Пример тому – проектный менеджер Вера Кривенко.

В начале своей карьеры она и представить не могла, что будет работать в области интернет-рекламы. Её образование далеко от digital: среднее специальное "воспитатель дошкольных коррекционных групп" и высшее – "эмпирическая конфликтология".

"После обучения я не спешила сразу отправляться на "нормальную работу" и ушла в творческое направление. Несколько лет я реализовывала себя в роли фотографа. И, наверное, продолжала бы идти по этому пути ещё много лет, но беременность и переезд за город внесли свои коррективы", – рассказывает Вера.

С маленьким ребёнком на руках Вере трудно было продолжать работу фотографом, и она начала искать альтернативы на удалёнке. В основном это были продажи в разных областях. В одной из компаний проходили еженедельные планёрки со всеми отделами, в том числе с маркетологами, разработчиками, SMM-специалистами и прочее. Их работа так заинтересовала Веру, что во время второго декрета она начала самостоятельно изучать всё, что было в открытом доступе.

Вера проходила курсы, читала статьи и специализированную литературу. Чтобы сразу отработать теорию на практике, за небольшие гонорары брала клиентов под разные задачи: писала тексты, фотографировала, упаковывала аккаунты, снимала клипы, запускала таргетинг, вела страницы, разрабатывала афиши.

"Кому-то комфортнее остановиться на этом этапе и продолжать работать на себя. Потому что ты ни от кого не зависишь, а доход завязан на твоей работоспособности и навыках. Но при всех плюсах мало кто говорит о явных недостатках. Например, о дефиците общения, высокой конкуренции, демпинге, ненормированном графике – это миф, что фрилансеры работают два часа", – отмечает Кривенко.

Поэтому Вера решила после отработки знаний на практике пойти работать в специализированное агентство.

"В Digital-агентстве Zavod я шагнула ещё дальше и стала проектным маркетологом. Да, даже без опыта. Потому что все предыдущие работы уже позволили мне накопить достаточную базу, для того чтобы быть не просто исполнителем, а связующим звеном между командой и заказчиком. С одной стороны, я могу ответить на любой вопрос клиента, с другой – проконтролировать выполнение работ от и до", – добавила Вера.

Вера считает, что главное – понять, как применить свой опыт в будущих проектах. Ни декреты, ни переезды, ни увольнения, на самом деле, не являются реальными препятствиями для смены деятельности. Важно только желание и приложенные усилия.

"Сфера digital открыта для всех возрастов, гендеров и национальностей", – подытожила Кривенко.

Digital-агентство ZAVOD (ИП Шаповалова А.Д.)

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