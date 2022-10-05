Отработали с плюсом? Как прибавил алтайский транспорт в 2022 году

Показатели транспортной отрасли Алтайского края в 2022 году постепенно возвращаются на допандемийный уровень. Алтайский Минтранс отмечает рост пассажиропотока по всем видам транспорта: по автомобильным, железнодорожным и авиаперевозкам. Об этом рассказал заместитель министра транспорта региона Дмитрий Коровин на онлайн-конференции 5 октября.

По словам Коровина, автовокзалы Барнаула и Бийска в этом году отработали в обычном формате. Автовокзал краевой столицы обслужил в этом году уже 880 тысяч пассажиров, а бийский — 430 тысяч пассажиров. Примерно столько же было за аналогичный период прошлого года, рассказали в Минтрансе. Однако выросло количество маршрутов в Яровое и Белокуриху, туда стало ездить больше туристов, рассказал Коровин.

Чиновник отметил, что на федеральных трассах Алтайского края в этом году стало на 20% больше легковых автомобилей, чем в прошлом году. Их количество особенно выросло на «туристических» дорогах в сторону Республики Алтай, Белокурихи и в Ярового, рассказал Коровин.

С железнодорожным сообщением ситуация также становится лучше, отметил Коровин.

«По электропоездам идёт восстановление пассажиропотока. За девять месяцев 2022 года общий объём пассажиров составил 424 тысячи человек, что на 4% больше, чем в прошлом году. Традиционно поезда бийского и рубцовского направлений дают до + 14% роста. Прошлый год закончили с показателем 1,7 млн человек, планируем его преодолеть», — рассказал замминистра.

В этом году с барнаульского железнодорожного вокзала можно уехать в Абакан, Пермь, Москву, Адлер, Алма-Ату, Новокузнецк, Бишкек, Северобайкальск и Томск, отметил Коровин.

Услугами барнаульского аэропорта за девять месяцев 2022 года воспользовалось 480 тысяч человек, в прошлом году за тот же период их было меньше — 389 тысяч. По словам замглавы ведомства, Минтранс края ожидает, что по итогам 2022 года общий объём пассажиров составит 600-610 тысяч человек. В прошлом году аэропорт достиг показателя в 522 тысячи пассажиров.

Росту авиаперевозок способствует субсидирование рейсов в Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург и Пермь, отмечает Коровин.

В сфере водного транспорта удалось достичь увеличения перевозки грузов. Так, в этом году по Оби перевезли более 1 млн тонн продукции. В последний раз такого показателя край добивался в 1994 году, подчеркнул Коровин. По его словам, основные направления грузопотока — Бийск, Усть-Пристань, Вяткино, Барнаул, Малетино и Камень-на Оби.

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