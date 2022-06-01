«Отстрелялись». Почему станкостроительный завод сокращает сотрудников и чем это грозит экономике Алтая

Барнаульский станкостроительный завод несёт большие убытки из-за санкций, введённых против России. Почти 70% продукции патронного завода (входит в структуру БСЗ), шло на экспорт, в основном в США. Из-за санкций на предприятии вынужденно перевели на неполный рабочий день более 500 человек. Часть из них в ближайшее время уволят. Однако без работы они не останутся. Опытных сотрудников станкостроительного хоть сейчас готовы забрать другие предприятия Алтайского края — без понижения заработной платы. Власти региона, в свою очередь, готовы выделить из бюджета деньги на переобучение специалистов, чтобы не допустить роста безработицы.

Прощай, патроны

Барнаульский патронный завод выпускает более 160 наименований спортивно-охотничьих патронов для нарезного и гладкоствольного оружия, пистолетов, а также более 20 вариантов военных патронов. Предприятие — одно из крупнейших отечественных производителей продукции. При этом около 70% алтайских патронов шло на экспорт. Как рассказал amic.ru один из бывших сотрудников завода, среди основных покупателей были американские компании, готовые тратить огромные деньги на алтайские охотничьи патроны, которые ценят за хорошее качество.

Чтобы развивать торговые отношения с американцами, в начале 2022 года руководство станкостроительного завода направило сотни миллионов рублей на модернизацию производства и покупку нового оборудования. Всё это, по словам бывшего работника предприятия, позволило бы нарастить объёмы производства и экспортировать ещё больше патронов в Северную Америку. Впрочем, не меньшей популярностью продукция алтайского предприятия пользовалась и в Европе. В общей сложности за последние три года Барнаульский патронный завод экспортировал более миллиарда патронов в 30 стран на сумму в несколько десятков миллионов долларов. Однако после начала спецоперации на Украине американцы и европейцы полностью разорвали все отношения с производителями патронов. Из-за отключения России от SWIFT совершать любые экономические операции стало невозможно.

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Экономика Барнаульский патронный завод вынужден сократить свыше 300 работников

Устроят на другие алтайские заводы

После ухода американских и европейских партнёров на заводе вынужденно стали снижать объёмы производства и сокращать персонал. Режим неполной рабочей недели в конце мая введён более чем для 500 сотрудников холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод». Кроме того, планируется сократить в общей сложности 300 человек (всего на патронном трудится около 3000 человек, — прим. ред.). Сотрудников уволят в полном соответствии с законом, с уведомлением за два месяца и выплатой всех положенных средств, заявила на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре ТАСС замначальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова.

«Мы встречались с руководством предприятия, проговаривали дальнейшие планы, наметили тех, кто будет взаимодействовать с работниками, которые попадут под сокращение. Сегодня работодатель готовит изменение в штатное расписание и формирует список конкретных работников, которые попадут под сокращение», — сказала Чувашова.

По её словам, сейчас власти региона готовы выделить деньги на переобучение уволенных сотрудников, чтобы они смогли устроиться на другие промышленные предприятия Алтайского края. Тем более что на многих заводах сейчас не хватает свободных рук. Поэтому в целом массовые сокращения на Барнаульском станкостроительном заводе не должны привести к росту безработицы в городе.

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«Промпредприятия испытывают кадровый голод и готовы принять на работу сотрудников, которые попадают под сокращение. Сейчас мы формируем базу для того, чтобы если работодатель заявит о сокращении, приступить к конкретной работе. Более пяти тысяч вакансий наши промпредприятия сейчас предлагают», — подчеркнула Чувашова.

Для промышленности ситуация не критичная

Первая ярмарка вакансий, где представители барнаульских заводов набирали на работу сотрудников, прошла 1 июня. К себе в штат готовы принять специалистов, попавших под сокращение, «Сибэнергомаш», «Трансмаш», Вагоноремонтный завод и «Ротор». Ожидать, что массовые увольнения могут коснуться других промышленных гигантов региона, не стоит. Большинство из них не завязаны на экспорте, пояснил amic.ru исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков.

«У наших промышленных предприятий есть резервы, чтобы устроить тех, кто попадает под сокращение. Насколько мне известно, из бюджета Алтайского края выделены деньги на переподготовку специалистов, чтобы они не остались без работы. На заводах готовы принять всех, кто захочет оставаться работать в промышленной сфере», — отметил Мещеряков.

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По мнению исполнительного директора Союза промышленников Алтайского края, в целом санкции не должны привести к большому падению объёмов производства. Доля экспорта в страны, отказавшиеся работать с алтайскими предприятиями, составляет всего несколько процентов. Эти несколько миллиардов рублей в год руководство барнаульских заводов намерено компенсировать благодаря новым партнёрам из других государств, с которыми сейчас ведутся переговоры.

«Ситуация неприятная, но не критичная. Для бюджета Алтайского края сокращения сотрудников на станкостроительном заводе никак не отразятся, если считать в общих объёмах производства. Однако в каждом конкретном случае это большая трагедия для конкретного человека, лишившегося работы», — пояснил Виктор Мещеряков.

В целом из-за санкций против России за последние месяцы о сокращении сотрудников сообщили свыше 100 предприятий региона. Согласно информации управления Алтайского края по труду и занятости населения, в ближайшее время работу придётся искать более 800 гражданам. Кроме того, режим работы изменён для 1300 работников: их переводят на неполный график. Такие изменения вводятся на краткосрочный период — от двух недель до месяца.

Согласно статистике, уровень безработицы в Алтайском крае по отношению к трудоспособному населению на начало мая составил 1,1%. Это гораздо ниже 2021 года (2,2%). На конец мая текущего года на учёте в центрах занятости населения состоит 13 241 человек, что примерно на 2 тысячи меньше, чем с начала 2022-го. Из них пособия получают 10 570 граждан. Всего в регионе насчитывается 14 967 незанятых.