Пациенты амбулатории на родине Михаила Евдокимова жалуются на состояние учреждения

Пациенты амбулатории посёлка Верх-Обское жалуются на плохое состояние учреждения. Об этом сообщают «Вести Алтай».

В прошлом году здание промерзало. Здесь провели ремонт системы отопления, но проблемы с температурой в помещениях вернулись. По словам главврача Смоленской ЦРБ, проблема может заключаться в котле, который вышел из строя.

Стационар здесь закрыли из-за увольнения единственного терапевта, а мебель, по словам врачей, в амбулатории хуже, чем в 90-е.

Главврач ЦРБ пообещал отремонтировать то, на что хватит денег, но нового терапевта сельчанам пообещать не могут.