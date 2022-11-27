Пациенты амбулатории на родине Михаила Евдокимова жалуются на состояние учреждения
О проблемах жителей писали в местной газете, а люди обращались за помощью к властям
27 ноября 2022, 16:25, Илья Звягинцев
Пациенты амбулатории посёлка Верх-Обское жалуются на плохое состояние учреждения. Об этом сообщают «Вести Алтай».
В прошлом году здание промерзало. Здесь провели ремонт системы отопления, но проблемы с температурой в помещениях вернулись. По словам главврача Смоленской ЦРБ, проблема может заключаться в котле, который вышел из строя.
Стационар здесь закрыли из-за увольнения единственного терапевта, а мебель, по словам врачей, в амбулатории хуже, чем в 90-е.
Главврач ЦРБ пообещал отремонтировать то, на что хватит денег, но нового терапевта сельчанам пообещать не могут.
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