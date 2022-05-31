Пакет с надувным шариком. Как алтайская бизнес-вумен «разнесла» чиновников на Конгрессе предпринимателей

Государство никак не проявляет заботу о малом и среднем бизнесе, а делает это, скорее, для галочки. Власти не понимают, что эффективно работающая экономика возможна только при хорошо развитом предпринимательском классе. Те меры поддержки для МСП, что есть сейчас, больше похоже на фикцию, а за 30 лет ни власть, ни бизнес так и не договорились, как правильно развивать предпринимательство и просто упустили время. Такими резкими высказываниями отметилась в рамках секции «Малый и средний бизнес в текущей экономической ситуации» Татьяна Ларина, зампредседателя правления Алтайского союза предпринимателей, руководитель комитета по налоговой политике АСП. Круглый стол состоялся 27 мая в рамках традиционного конгресса предпринимательских объединений региона. Ларина хорошо известна как один из самых активных защитников прав бизнес-сообщества и превосходный оратор. И на этот раз она не разочаровала слушателей, вновь порадовав собравшихся яркими цитатами и афоризмами. Ее 20-минутный эмоциональный монолог вызвал настоящий фурор у аудитории, заставив оправдываться чиновников и представителей ФНС. Amic.ru приводит речь Лариной практически полностью.

В какой клеточке вы поставите птичку

Предлагаю вернуться к повестке — «Проблемы, решения и возможности», потому что вот эти все оптимистичные цифры из предыдущих выступлений — мы их видим и рады где-то, но до конца не понимаем. Они даются без полного контекста и что стоит за ними — неизвестно.

Вот сейчас сказал представитель от налоговой инспекции: мы 50% юрлиц закрыли в Алтайском крае, потому что они были мертвые. Извините, но они были живые. И не надо говорить, что это незначительный факт. У меня самой тоже было юрлицо, оно работало прибыльно, но я его закрыла, потому что с НДС стало невозможно работать.

Наверное, сколько-то там есть «мертвых душ» и тех компаний, что используются для серых схем, но все же 50% - существенная цифра. Для бизнеса ведь что надо? Налоги низкие, кредиты с низкой ставкой и кадры. Налоги, как нам сказали, выросли на 20%, кредитная ставка сейчас за 20%, а кадры — минус 40% для Алтайского края. Вот можно посмотреть только на эти три цифры и все станет понятно. Не надо никаких красивых графиков.

Мы многократно собирались в этом зале, практически нет молодежи на наших круглых столах, 30 лет мы уже на этих совещаниях, состарились здесь практически. Но давайте признаемся себе честно: мы не решили никаких проблем по развитию малого и среднего бизнеса в Алтайском крае, ни о чем не договорились, ничего не получилось.

В наше нерадужное время все эти вопросы сильно обострились — и в связи с введенными санкциями и в связи с общей несостоятельностью экономической политики в стране. Бизнес не знает, куда идем, что завтра, во что вкладывать, что будет развиваться и т. д.

А сейчас подумайте и ответьте на такие вопросы. Чтобы нейтрализовать последствия экономической блокады и санкций для региона, что нужно сделать? Больше собирать налогов, увеличить количество проверок предприятий, больше регулировать и контролировать бизнес или же развивать бизнес? Я не знаю в какой клеточке вы поставите птичку, но я взяла и провела опрос среди 20 человек, третья часть из них школьники, и все 100% выбрали четвертый вариант. То есть все связывают развитие экономики с развитием бизнеса, даже дети. То есть даже им это понятно.

Новости

Общество Крупный бизнес — всегда зло. Чем известна алтайская бизнесвумен Татьяна Ларина, стоявшая у истоков Союза предпринимателей

Осталось ответить на вопрос — в конце концов как его развивать-то, этот бизнес? Мы ежегодно в своих резолюциях на все уровни власти направляем предложения. Вот, к примеру, постоянно предлагаем снизить налоговую нагрузку на бизнес, а решение принимается ровно наоборот — о повышении налоговой нагрузки. Говорили ранее, что в крае в прошлом году собрали на 20% больше налогов, и наши представители власти радуются как дети, что собрали больше урожая. Но ведь с того же поля!

А как умудрились столько налогов-то собрать? Мы не получили однозначного ответа, там все не просто. Но ответ я могу дать. Они взяты за счет инвестиционных средств бизнеса, с нас. Те деньги, которые мы могли бы вкладывать, они ушли в налоги. А сейчас я увидела хорошую цифру — 25% инвестиций дает малый бизнес. Зачем забрали деньги? Мы бы еще больше давали. Надо всегда думать о последствиях, а не радоваться синице в руках.

И вот мы пришли к ситуации — налогов все больше, а бизнеса все меньше, и он слабее. 50% закрыты. Ни собственных технологий, ни собственного продукта — мы же к этому пришли?! Конечно, у нас есть некоторые достойные предприятия — сыроделы, «Алейскзернопродукт», «Ренессанс косметикс» и т. д. Все они делают хороший качественный продукт, и наверное, достойно выполняют импортозамещение, но это лишь отдельные маячки на общем сером фоне.

Новости

Общество Друзья, а где же наш союз? Как партнёрство предпринимателей Алтая под руководством Юрия Фрица дошло до упадка

Вот этих ребят мы на какие деньги содержим?

А знаете: инфраструктура поддержки — она ведь растет! У нас столько центров по поддержке бизнеса. Вот мы сейчас сидим в центре «Мой бизнес», а если посмотреть наш краевой нацпроект, там написано, кто оказывает помощь бизнесу: Центр инновационный социальной сферы, Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития, Центр инжиниринга, Центр поддержки экспорта и еще столько же фондов! Я знаю некоторых ребят из этих центров — молодые, умелые, толковые. А чего они в бизнес не идут? Почему они его поддерживают? Учат как начать, а сами не начинают? Наверное, они знают что-то?

Что мне не нравится в этом. При всем уважении к людям, которые, наверное, занимаются каким-то делом в этих центрах, которое мы не очень понимаем, но может быть понимает начинающий бизнес, которому они помогают... Когда мы говорили о снижении с 6 до 3% упрощенной ставки — нам говорят в ответ: «Не-воз-мож-но: все детские сады пропадут, инвалиды останутся без колясок и т.д.». Извините, а вот этих ребят, которые всем помогают, мы на какие деньги содержим? Может быть лучше бизнесу налоги уменьшить? А ребята пусть в бизнес идут! Однозначно скажут, что это федеральные деньги, но мы знаем, чтобы получить федеральные надо отправить краевые, следовательно их надо собрать с предпринимателей нашего края.

Что нам нужно делать? Необходимо уже конкретно решать: при такой невнятной экономической политике — бизнес сейчас в растерянности. Мы по привычке считаем, что вертикаль же думает о нас, она же дает директивы, с которыми мы пришли вот сюда... Наверное, даст директивы и как отсюда выйти. Я хочу сказать, что бизнес не верит в то, что государство о малом бизнесе хоть как-то заботится. Особенно мы это почувствовали, когда начались санкции и последовали общие декларации и заявления, плюс четыре пакета мер поддержки. Знаете, с чем я могу это сравнить? Много лет назад было модно на юбилей дарить сверток. Юбиляр его разворачивает-разворачивает, а там внутри — надувной шарик. От слова — надувательство. Вот все эти меры поддержки меня наводят на мысль с таким же пакетом.

Более того, на краевом уровне все эти пакеты добросовестно списаны с федерального с учетом деятельности всех центров и фондов. А внутри, извините, — разве не тот же шарик? Я не вижу того рационального зерна, которое разовьет малый бизнес. И мне не понятно, что за игра идет такая — все работают, все поддерживают и ничего не происходит? Может быть, мы не то делаем, может быть по-другому надо как-то? Хорошее выражение есть у Эйнштейна: «Делать то же самое и рассчитывать на другой результат — величайшая глупость». А мы получается продолжаем и продолжаем это делать. И я вот думаю, а может быть и результат именно такой нужен — чтобы вот так вот все и было на самом деле?

Новости

Общество Уважаемый человек. Как глава АСП Фриц едва не сорвал возведение долгостроя в Барнауле

Потихоньку будем тлеть дальше

Федеральный уровень не планирует конкретного развития нашего Алтайского края со всеми здесь сидящими, но ведь он и не запрещает нам самим это делать. Может быть, все-таки посмотреть нашей власти в те наши резолюции и попробовать принять их? И в чем-то нам поверить? Может быть, те наши предложения приведут к каким-то изменениям. Но к резолюциям никакого особого внимания нет, мы никогда не получаем ответа — почему их не приняли, по каким причинам, почему невозможно реализовать это в нашем крае?

Я посмотрела внимательно на цели нашего краевого нацпроекта — сохранение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на уровне не ниже 305 тысяч человек — к 2024 году и увеличение их до 322 тысяч к 2030 году. Вообще как может быть целью нацпроекта — «сохранить»? Когда мы в бизнесе пишем слово «сохранить» — это значит закрыться без убытков. Как можно в нацпроекте не предполагать никакого развития? Это все к 2024, к 2030 году? А что завтра, что сегодня? Подсчет оставшихся? Чтобы понять — проходим или не проходим?

Наверное, наш краевой нацпроект написан на основе федерального, но тем не менее это говорит, почему у нас ничего не происходит. А мы и не предполагали, чтобы у нас кто-то развивался, а просто чтобы все это существовало.

Сейчас такая ситуация, что против нас весь мир, введены санкции, а мы голову в плечи втянули, и думаем: «Авось рассосется»... И потихоньку будем тлеть дальше — в соответствии с целями нацпроекта.

Любая война, и экономическая в том числе, и любое противостояние стран и систем — выигрывается с помощью сильной экономики. Это аксиома. Но скажите — кто этим должен заниматься? Я считаю, что это ответственность или безответственность региональной власти. Мы не можем развить бизнес снизу, мы простые люди, делаем предложения, действительно можем не учитывать всех сложностей бюджета. Мы понимаем, что нам надо, но не понимаем, можно это или нет. Хорошо, вы тогда предложите свое, другое. Проблема же состоит в том, что в этой критической ситуации нет нормального управления и оперативного руководства в экономике.

Новости

Общество Вся энергия уходит в пиар. Займется ли председатель правления Алтайского союза предпринимателей реальным делом?

Мы все равно живем в Алтайском крае, никуда не уехали отсюда, и точно никуда не уедем. Значит, нам здесь спасаться и спасать свой регион. Выжить можно только при условии развитии малого бизнеса. Полнокровная жизнь малого бизнеса — это здоровый образ жизни общества, все работают и друг друга кормят — все так просто, и никаких сумасшедших денег на это не нужно, если, конечно, не организовать большую инфраструктуру поддержки.

Мне рассказали, что на днях собирались наши законодатели и разрабатывали новый нацпроект. Может быть, мы подошли к той черте, когда будут приняты не ординарные решения — потому как мы поняли, что если делать все то же самое, то и результат будет опять тот же.

На мой взгляд, необходимо поручить краевому Минэкономразвития написать бизнес-план развития экономики Алтайского края и 15 июня (в рамках отчетно-выборной конференции АСП — прим. ред.) обсудить этот план в присутствии представителей общественных объединений. Не исключаю, что может быть он и есть, так познакомьте нас с ним, пожалуйста, мы хотим найти там свое место.

Настал момент истины, нельзя уже больше жить по-другому: или наша экономика сейчас встанет с колен, или мы всю жизнь будет на коленях — и мы, и наши дети.