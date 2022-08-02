Памятники вдоль федеральных трасс уберут в Новосибирской области

В Новосибирской области уберут памятники, расположенные вдоль федеральных трасс. Об этом сообщает АСТ-54.

Как отмечают в Сибуправтодоре, на данный момент больше всего их осталось у трассы Р-255 «Сибирь» в сторону Кемерова. Остальные дороги почти очищены от фальш-могил.

Родственникам дают право самостоятельно убрать памятник. Чтобы сделать это, у них есть месяц, в противном случае его снесут.

Дорожники пояснили, что фальш-могилы, которые устанавливают у дороги «в назидание», могут отвлекать внимание водителей. Остановка на обочине для посещения памятника также может спровоцировать аварийную ситуацию.