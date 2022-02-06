Пассажир устроил скандал из-за отказа высадить его в неположенном месте в Барнауле

В барнаульской маршрутке пассажир устроил скандал из-за отказа высадить его вне зоны остановки. Как сообщает “Инцидент Барнаул”, Вчера, 5 февраля, в маршрутке № 75 мужчина потребовал у водителя сделать остановку “за поворотом”, не доезжая до вокзала, водитель вежливо отказал, обиженный пассажир прямо на ходу попытался отобрать у него телефон.

Отметим, что сам пассажир заявлял, что ему нагрубили, однако на кадрах, которые были выложены в соцсетях, водитель ведёт себя сдержанно.

Отметим, штраф для водителя за высадку пассажиров в неположенном месте составляет 3000 рублей.