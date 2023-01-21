НОВОСТИОбщество

Патриарх Кирилл призвал мобилизовать прихожан для сбора помощи бойцам СВО

Предстоятель церкви отметил, что РПЦ много делает для фронта, но этого ещё недостаточно

21 января 2023, 12:30, ИА Амител

Кадр из видео: Rutube-канал РПЦ
Кадр из видео: Rutube-канал РПЦ

Патриарх Кирилл призвал духовенство мобилизовать прихожан для сбора вещей и продуктов для участников спецоперации.

"Если мы говорим, что Церковь – со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих", – приводит его слова сайт РПЦ.

Патриарх отметил, что Церковь много делает для фронта, но этого ещё недостаточно.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что жертвующие собой в зоне СВО солдаты смывают все свои грехи.

 

Комментарии 6

  • Что конкретно церковь делает для фронта? Молится, отмечает?
    21 января, Гость   Ответить
  • Нам нужно мобилизовать наших прихожан - красавец. С себя начать не хочет? А вообще вот и повод посмотреть, сколько у нас верующих реально. Раз глава сказал - надо делать.
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, ничего
    21 января, Гость   Ответить
  • У РПЦ миллиарды! Но--Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты.
    21 января, Гость   Ответить
  • Не гуманитарку собирай, а формируй батальоны из монахов и священников и вперед спасать православную веру на украине. У него священников убивают сажают, отбирают храмы а он никого даже не отлучил от церкви и не придал анафеме.
    21 января, Гость   Ответить
  • Почему бы ему ни призвать своих попов ?
    22 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров