Патриарх Кирилл призвал мобилизовать прихожан для сбора помощи бойцам СВО

Предстоятель церкви отметил, что РПЦ много делает для фронта, но этого ещё недостаточно

21 января 2023, 12:30, ИА Амител

Кадр из видео: Rutube-канал РПЦ

Патриарх Кирилл призвал духовенство мобилизовать прихожан для сбора вещей и продуктов для участников спецоперации.

"Если мы говорим, что Церковь – со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих", – приводит его слова сайт РПЦ.

Патриарх отметил, что Церковь много делает для фронта, но этого ещё недостаточно.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что жертвующие собой в зоне СВО солдаты смывают все свои грехи.