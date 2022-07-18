Патриарх Кирилл призвал россиян сохранять национальное самосознание

Патриарх Кирилл призвал россиян не терять национального самосознания. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил после литургии перед Успенским собором Троице-Сергиевой лавры.

«Сегодня Россия — мощное государство, и навряд ли кто-то силой оружия попытается лишить нас нашей свободы и независимости. Но в наш лукавый век существует много других способов сокрушить людей, лишить их самосознания национального, лишить их веры, лишить их чувства патриотизма. И знаем, что сегодня многие силы работают для того, чтобы именно так воздействовать на наш народ и на нашу страну», — сказал глава РПЦ.