Патриарх Кирилл призвал запретить аборты по ОМС и в частных клиниках

Запрет абортов в частных клиниках и по ОМС мог бы стать частью мер по защите права ребёнка на жизнь. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете Федерации РФ.

«В последнее время государство обращает серьёзное внимание на профилактику абортов. Здесь необходим комплекс мер, ограничительных и также поддерживающих материнство и поощряющих рождаемость. Представляется важным предложения законодателей, в частности прекращение совершения абортов в частных клинках, благодаря чему точнее станут статические данные, исчезнет стимул гнаться за прибылью за счёт уничтожения детских жизней», — сказал патриарх Кирилл.

Он добавил, что существующие нормы могут отредактировать, «чтобы жизнь будущего члена общества защищалась законом с момента зарождения». Патриарх Кирилл добавил, что Церковь неизменно свидетельствует о важности и ценности жизни, данной человеку Создателем.

Также, по его словам, проблемой для российского общества остаются аборты по ОМС.

«Позиционирование аборта как бесплатной медицинской услуги, финансируемой из государственного бюджета, то есть из налоговых отчислений граждан, остаётся большой моральной проблемой нашего общества, терпящего не только духовный урон, но и переживающего демографический кризис», — заключил глава РПЦ.