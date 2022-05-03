Павловский тракт в Родительский день сковала огромная пробка
Затор растянулся от улицы Трактовой до Михайловского кладбища
3 мая 2022, 10:37, Илья Звягинцев
В Родительский день на Павловском тракте в Барнауле образовалась огромная пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сразу на нескольких участках дороги стоят автомобили.
Первые признаки затора ощущаются уже у ТЦ «Европа» и отдельные участки дороги стоят до пересечения с Трактовой.
От пересечения с Трактовой до Михайловского кладбища дорога почти полностью окрашена в красный.
Тяжело разъехаться автомобилям и на самом кладбище. На въезд, как и на выезд, стоит большое число машин.
В целом по Барнаулу, судя по данным сервиса, больших заторов не наблюдается.
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