Первый ребёнок в Алтайском крае в 2023 году родился 1 января в многодетной семье
Всего в краевом перинатальном центре в этот день родились девять «новогодних» малышей
04 января 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В 2023 году в Алтайском крае первый ребёнок родился в 06:00 в семье, где уже есть два мальчика и одна девочка, сообщают «Вести Алтай».
«Тимофей – третий мальчик и четвёртый ребёнок в семье. Он появился на свет в краевом перинатальном центре. Всем малышам, которые появились на свет 1 января в этом отделении, вручают милые вязаные шапки», - рассказали в телесюжете.
Кстати, Тимофей не единственный малыш, который появился на свет здесь 1 января. Всего таких новогодних ребятишек тут девять — три мальчика и шесть девочек.
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