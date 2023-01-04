Первый ребёнок в Алтайском крае в 2023 году родился 1 января в многодетной семье

Всего в краевом перинатальном центре в этот день родились девять «новогодних» малышей

04 января 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2023 году в Алтайском крае первый ребёнок родился в 06:00 в семье, где уже есть два мальчика и одна девочка, сообщают «Вести Алтай».

«Тимофей – третий мальчик и четвёртый ребёнок в семье. Он появился на свет в краевом перинатальном центре. Всем малышам, которые появились на свет 1 января в этом отделении, вручают милые вязаные шапки», - рассказали в телесюжете.

Кстати, Тимофей не единственный малыш, который появился на свет здесь 1 января. Всего таких новогодних ребятишек тут девять — три мальчика и шесть девочек.