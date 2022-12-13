Песков: о выводе российских войск с Украины до конца года не может быть и речи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск с Украины до конца года не может быть и речи. Как сообщает ТАСС, представитель Кремля подчеркнул, что для достижения мира нужно учитывать новые реалии по вхождению в состав России новых регионов.

«Об этом не может идти и речи», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассматривает ли РФ возможность начала вывода войск с Украины до конца 2022 года.

Песков подчеркнул, что Киеву необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за это время, в том числе и появление в составе РФ новых субъектов. По словам представителя президента, без их учета «какое-либо продвижение вперед невозможно».