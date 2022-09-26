Песков ответил на вопрос о закрытии границ из-за частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений на счет закрытия границ на фоне частичной мобилизации пока не принималось. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет», — ответил Песков на вопрос журналистов о планах на закрытие границ России.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.