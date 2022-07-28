Песков: в Кремле наблюдают тревожную динамику в ситуации с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России заявил, что в Кремле наблюдают тревожную динамику в ситуации с коронавирусом в России. Как сообщает РИА Новости, Дмитрий Песков отметил, что цифры заражений в РФ действительно растут.

«Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается», — сказал он.

Песков подчеркнул, что граждан никто не ограничивает и те, кто на фоне этой информации беспокоятся за своё здоровье, могут начать самостоятельно принимать меры предосторожности.

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Напомним, что за минувшие сутки в России выявили более 11,5 тысячи случаев коронавируса, что является максимальным показателем с середины апреля. Вчера в стране подтвердили более 9 тысяч случаев заражения.