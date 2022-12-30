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Песков: выборы президента в 2024 году запланированы

По словам Пескова, для президента никогда не было важным, предвыборный год или нет, главное — предметная работа и очевидные результаты

30 декабря 2022, 19:04, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Выборы президента России в 2024 году запланированы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, они у нас на 2024 год запланированы, поэтому с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они так или иначе последуют», — заявил он.

По словам Пескова, для президента никогда не было важным, предвыборный год или нет, главное — предметная работа и очевидные результаты. Это имеет особое значение, когда речь идет о судьбоносном моменте в истории страны, где ответственность каждого повышается в несколько раз. Главным будут дела, которые необходимо завершить на 100 процентов эффективно и победоносно, подытожил чиновник.

Комментарии 9

  • а смысл трат
    30 декабря, Гость   Ответить
  • А чё так можно что-ли?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Понты дороже денег
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Клоуны...
    30 декабря, Гость   Ответить
  • а смысл трат ---- вот и я не понимаю зачем тратят деньги на эту иллюзию.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Результаты уж слишком очевидные
    31 декабря, Гость   Ответить
  • От СВО зависит
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно, а кого 85-87% поддержат? Интрига.хотя может вдруг, что то пойдёт не так... Тьфу тьфу тьфу
    31 декабря, Гость   Ответить
  • По словам Пескова, для президента никогда не было важным, предвыборный год или нет, главное — предметная работа и очевидные результаты. ================ Не дай Бог, таких результатов.
    31 декабря, Гость   Ответить
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