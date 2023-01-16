Певица Ирина Ортман привезла своего нового мужа отдыхать на Алтай

Некоторое время она скрывала возлюбленного, поскольку он работает в спецслужбах

16 января 2023, 08:56, ИА Амител

Фото: соцсети

Бывшая участница проекта "Фабрика звёзд", а также экс-солистка группы "Тутси" Ирина Ортман приехала отдыхать на Алтай со своим новым возлюбленным. Об этом она рассказала в социальных сетях.

"В общем, мы на Алтае, и нам хорошо. Всем мира", – написала Ортман.

Как отмечают СМИ, ранее она скрывала своего спутника, поскольку он работает в спецслужбах. Ради Романа Ортман развелась с первым мужем.

У мужчины от прошлого брака осталась дочь, с которой певица, по её словам, сумела найти общий язык. Она также сумела поладить и с матерью 18-летней падчерицы.