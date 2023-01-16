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Певица Ирина Ортман привезла своего нового мужа отдыхать на Алтай

Некоторое время она скрывала возлюбленного, поскольку он работает в спецслужбах

16 января 2023, 08:56, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Бывшая участница проекта "Фабрика звёзд", а также экс-солистка группы "Тутси" Ирина Ортман приехала отдыхать на Алтай со своим новым возлюбленным. Об этом она рассказала в социальных сетях.

"В общем, мы на Алтае, и нам хорошо. Всем мира", – написала Ортман.

Как отмечают СМИ, ранее она скрывала своего спутника, поскольку он работает в спецслужбах. Ради Романа Ортман развелась с первым мужем.

У мужчины от прошлого брака осталась дочь, с которой певица, по её словам, сумела найти общий язык. Она также сумела поладить и с матерью 18-летней падчерицы.

 

Комментарии 9

  • С бородой в спецслужбах?
    16 января, Гость   Ответить
  • комууу это интересно то...кто это? какая фабрика ??? 2023 год
    16 января, Гость   Ответить
  • Может под прикрытием бороды служит?
    16 января, Гость   Ответить
  • какая фабрика - по производству кучи фанерщец
    16 января, Гость   Ответить
  • Ну и дальше пусть скрывает.
    16 января, Гость   Ответить
  • какая фабрика ??? == Фабрика - 3
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, нет фабрика 2
    16 января, Гость   Ответить
  • Бородатый нквдшник))))))
    16 января, Гость   Ответить
  • Наша Землячка супер Заринск Алтайский край .Главное любят друг друга!!! Счастья вам,добра!!!!
    19 января, Гость   Ответить
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