НОВОСТИОбщество

Пикеты против снежных завалов во дворах и перед домами провели в Барнауле

Инициаторами акции стала ЛДПР

23 января 2023, 15:35, ИА Амител

Пикет ЛДПР / Фото: пресс-служба партии
Пикет ЛДПР / Фото: пресс-служба партии

Активисты ЛДПР провели в столице Алтайского края несколько одиночных пикетов против некачественной уборки снега управляющими компаниями на придомовых территориях. Где и когда, рассказали в пресс-службе партии.

Либерал-демократы вышли с лозунгами "А снег идёт, а снег идёт, УК опять чего-то ждёт...", "Девиз УК: "Сам растает... ближе к лету". В конце прошлой недели они пикетировали несколько проблемных точек: пр. Строителей, 35, ул. Смирнова, 94а, ул. 40 лет Октября, 36, ул. Юрина, 299а, ул. Малахова, 93-95 и ул. Энтузиастов, 28.

"Активисты с плакатами вышли на проблемные улицы города. Основная претензия ЛДПР – бездействие коммунальных служб", – заявили в партии.

 

Комментарии 13

  • ЛДПРу как всегда нефиг делать. Взяли бы да организовали субботник в конкретно взятом дворе. Ну или пусть гараж от снега мне почистят.
    23 января, Гость   Ответить
  • а зачем газели номер замазали? снег не убирают в том числе и из за таких подснежников
    23 января, Гость   Ответить
  • лдпр*овцы в своем репертуаре - собрались поорали разошлись
    23 января, Гость   Ответить
  • Ай-да молодцы! УК пусть пошевелятся.
    23 января, Гость   Ответить
  • Дак а как снег убрать если там газель стоит? Тут хозяин видимо ждет когда сам растает снег
    23 января, Гость   Ответить
  • Красиво бунтует народ
    23 января, Гость   Ответить
  • Лишь бы не работать
    23 января, Гость   Ответить
  • Хоть кто-то и хоть так! Может хоть где-нибудь уберут
    23 января, Гость   Ответить
  • А чё их полицаи-тыловые резиновыми палками не валтузили?
    23 января, Гость   Ответить
  • Эти кучи скоро постепенно будут таять(((,заливая дороги и тротуары. А ночью и утром они будут превращаться в каток(((
    23 января, Гость   Ответить
  • Знала бы, попросила к нам во двор зайти сфоткать, вся наледь сошедшая с крыши 11 января и снег лежит во дворе прям около подъездов. Нам самим не убрать глыбы льда примерзали, да и у нас одни женщины живут.
    23 января, Гость   Ответить
  • Дешёвый популизм.
    23 января, Гость   Ответить
  • Давно бы приняли ЗАКОН о допустимой высоте снежных ГОР в городе! Ведь ГОРЫ снега на перекрёстках улиц, тратуарах и возле пешеходных переходах выше 0,5 м приводят к дополнительным травмам пешеходов и ДТП.
    24 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров