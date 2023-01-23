Инициаторами акции стала ЛДПР

23 января 2023, 15:35, ИА Амител

Пикет ЛДПР / Фото: пресс-служба партии

Активисты ЛДПР провели в столице Алтайского края несколько одиночных пикетов против некачественной уборки снега управляющими компаниями на придомовых территориях. Где и когда, рассказали в пресс-службе партии.

Либерал-демократы вышли с лозунгами "А снег идёт, а снег идёт, УК опять чего-то ждёт...", "Девиз УК: "Сам растает... ближе к лету". В конце прошлой недели они пикетировали несколько проблемных точек: пр. Строителей, 35, ул. Смирнова, 94а, ул. 40 лет Октября, 36, ул. Юрина, 299а, ул. Малахова, 93-95 и ул. Энтузиастов, 28.

"Активисты с плакатами вышли на проблемные улицы города. Основная претензия ЛДПР – бездействие коммунальных служб", – заявили в партии.