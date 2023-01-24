Пиво вместо йогурта: в России снизились продажи продуктов питания

Россияне сокращают траты на дорогую еду

24 января 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

В России продажи продовольственных товаров по итогам 2022 года сократились в торговых сетях примерно на 5% по сравнению с 2021 годом, пишут "Известия".

"Это произошло за счёт того, что граждане перестали выбирать более дорогие деликатесы, оставив в своей корзине лишь самые необходимые и дешёвые товары", – пояснили в Институте развития предпринимательства и экономики.

Как напоминает издание, ещё в ноябре 2022 года ВЦИОМ привёл данные, согласно которым 35% россиян утверждают, что им пришлось сокращать траты на продукты питания.

В 2022 году отрицательную динамику бизнес наблюдал в основном в гипермаркетах и супермаркетах.

Наиболее заметное снижение произошло в категории газированных напитков – их продажи в среднем сократились почти на 10%, также "упали" продажи питьевых йогуртов и творожных десертов. При этом больше стали покупать овощи, крупы и пиво.