«Плывем». Ливни затопили улицы Барнаула вечером 1 июня
Пылевая буря сменилась дождями, которые превратили дороги в реки
1 июня 2022, 20:51
«Реки» образовались на улицах Барнаула после ливня, который прошел вечером 1 июня. Напомним, что сперва город накрыла пылевая буря, которая привела к падению деревьев в разных частях краевой столицы.
В сообществе «Инцидент Барнаул» очевидцы поделились видео, на котором «разлилось море» на улице Попова.
Кроме того, очевидцы сообщали и об огромной луже в районе остановки «Цветочная».
Напомним, что стихия негативно сказалась на дорожной обстановке — вечером в Барнауле образовались восьмибалльные пробки.
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