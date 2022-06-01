«Плывем». Ливни затопили улицы Барнаула вечером 1 июня

Пылевая буря сменилась дождями, которые превратили дороги в реки

1 июня 2022, 20:51

«Реки» образовались на улицах Барнаула после ливня, который прошел вечером 1 июня. Напомним, что сперва город накрыла пылевая буря, которая привела к падению деревьев в разных частях краевой столицы.

Сильные порывы ветра повалили деревья на нескольких улицах Барнаула

Сильные порывы ветра повалили деревья на нескольких улицах Барнаула

В сообществе «Инцидент Барнаул» очевидцы поделились видео, на котором «разлилось море» на улице Попова.

Кроме того, очевидцы сообщали и об огромной луже в районе остановки «Цветочная».

Напомним, что стихия негативно сказалась на дорожной обстановке — вечером в Барнауле образовались восьмибалльные пробки.

Центр стоит. Восьмибалльные пробки сковали Барнаул вечером 1 июня

Центр стоит. Восьмибалльные пробки сковали Барнаул вечером 1 июня

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