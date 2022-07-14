По алтайскому селу быстро проехали танки

Жители Топчихи засняли на видео едущую по селу колонну танков, сообщает телеграм-канал «Алтайские крайности».

Для топчихинцев не в новинку наблюдать за тренировками курсантов военного учебного центра при АлтГТУ, которые в этих местах многие годы обучаются водить танки. Но в этот раз сельчан удивила скорость, с которой передвигаются боевые машины.

Судя по тому, что танки прошли по улице ровно и ничего не задели, ребята учатся на отлично.