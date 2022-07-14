По алтайскому селу быстро проехали танки
Сельчане на Алтае засняли, как по райцентру Топчиха быстро промчалась колонна танков
14 июля 2022, 14:50
Жители Топчихи засняли на видео едущую по селу колонну танков, сообщает телеграм-канал «Алтайские крайности».
Для топчихинцев не в новинку наблюдать за тренировками курсантов военного учебного центра при АлтГТУ, которые в этих местах многие годы обучаются водить танки. Но в этот раз сельчан удивила скорость, с которой передвигаются боевые машины.
Судя по тому, что танки прошли по улице ровно и ничего не задели, ребята учатся на отлично.
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