По Барнаулу ездит новогоднее такси
Водитель украсил салон новогодней ёлкой, игрушками и прочей праздничной атрибутикой
1 января 2023, 12:30, Никита Черников
В Барнауле таксист создал в машине новогоднее настроение и угощает пассажиров конфетами.
Об этом в паблике «Подслушано Барнаул» рассказал местный житель, которому довелось прокатиться на таком автомобиле.
«Ездил в такси по Барнаулу и был в шоке от такого такси. Все было украшено под новый год, даже елка стоит. А главное в мешочки положил конфеты. Лучший таксист в Барнауле», — поделился горожанин.
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