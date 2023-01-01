По Барнаулу ездит новогоднее такси

Водитель украсил салон новогодней ёлкой, игрушками и прочей праздничной атрибутикой

01 января 2023, 12:30, Никита Черников

Фото: "Подслушано Барнаул"

В Барнауле таксист создал в машине новогоднее настроение и угощает пассажиров конфетами.

Об этом в паблике «Подслушано Барнаул» рассказал местный житель, которому довелось прокатиться на таком автомобиле.