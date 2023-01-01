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По Барнаулу ездит новогоднее такси

Водитель украсил салон новогодней ёлкой, игрушками и прочей праздничной атрибутикой

01 января 2023, 12:30, Никита Черников

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Фото: "Подслушано Барнаул"

В Барнауле таксист создал в машине новогоднее настроение и угощает пассажиров конфетами.

Об этом в паблике «Подслушано Барнаул» рассказал местный житель, которому довелось прокатиться на таком автомобиле.

«Ездил в такси по Барнаулу и был в шоке от такого такси. Все было украшено под новый год, даже елка стоит. А главное в мешочки положил конфеты. Лучший таксист в Барнауле», — поделился горожанин.

Комментарии 2

  • За новогодний тариф можно ещё и наливать стопочку-другую
    01 января, Гость   Ответить
  • Не гаснет надежда у людей. А у меня не гаснет надежда из-за того, что такие Люди все же есть
    01 января, Гость   Ответить
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