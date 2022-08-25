Не проехать, но пройти. Какие дороги перекроют в Барнауле в День города?

Из-за празднования Дня города в Барнауле перекроют несколько дорог в центре краевой столицы. Также изменится схема движения трёх автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Какие дороги перекроют до праздника?

Первые перекрытия дорог в Барнауле начнутся ещё до Дня города — 26 августа. Проезд ограничат на улице Первомайской (до дома № 50а) в селе Власиха с 19 до 22 часов.

С 20:00 1 сентября до 21:00 4 сентября будет закрыт проезд по проспекту Социалистическому — от ул. Молодёжной до ул. Димитрова.

Что перекроют 3 сентября?

В День города, 3 сентября, движение закроют на трёх участках:

с 08:00 до 23:00 будет перекрыта улица Мерзликина — от пр. Социалистического до пер. Геблера;

с 10:00 до 22:30 закроют проезд к площадям около Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21) и перед зданием на ул. Германа Титова, 9 (от ул. 5-й Западной до ул. 80-й Гвардейской Дивизии).

с 13:00 до 23:00 машины не смогут проехать по улице Георгия Исакова (от чётной стороны ул. Островского до нечётной стороны ул. Островского).

Изменится ли движение автобусов?

Да, но только на трёх маршрутах. Во-первых, автобус № 6 в День города пойдёт в сторону ул. Малахова по схеме: ул. Георгия Исакова — чётная сторона ул. Островского — ул. Юрина — нечётная сторона ул. Островского — ул. Антона Петрова, далее по привычному маршруту.

В обратном направлении, то есть в сторону Антона Петрова, путь у маршрутки будет такой: нечётная сторона ул. Островского — ул. Юрина — чётная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова, далее — как обычно.

Кроме «шестёрки» иначе будут ходить маршрутки № 24 и № 29. При движении в сторону ул. Малахова они поедут от ул. Георгия Исакова, дальше по чётной стороне ул. Островского, по ул. Юрина, нечётной стороне ул. Островского с выходом на ул. Георгия Исакова, а затем — по привычной схеме.

Обратно они поедут по маршруту: ул. Георгия Исакова — нечётная сторона ул. Островского — ул. Юрина — чётная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова, далее по маршрутам.

Остальные автобусы будут ходить, как и прежде.

Дорога / Фото: amic.ru

Что ждёт барнаульцев на День города?

Лейтмотивами Дня города в Барнауле станут Год культурного наследия народов России, присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести» и 85-летний юбилей Алтайского края.

На площади Сахарова пройдут соревнования по армрестлингу, спортивному ориентированию, хоккею на траве, по шахматам и так далее. Около «Титов-Арены» состоятся городские соревнования по уличному баскетболу на Кубок города Барнаула.

На барнаульском Арбате проведут гастрономический фестиваль с мастер-классами от шеф-поваров, здесь же состоится выставка «Барнаул туристский». Её частью станет в том числе и фотозона в виде входа в метрополитен, «с равномерно светящейся буквой „М“».

В парке «Центральный» пройдёт фестиваль национальных культур «Единой семьёй в Барнауле живём». В его рамках от пр. Ленина по ул. Мало-Тобольской до парка пройдёт шествие национально-культурных объединений.

В районах Барнаула запланированы выставки, концерты и праздничные фотозоны. Кроме того, горожан ждёт всероссийский день бега «Кросс нации», чемпионат по летнему биатлону, мотогонки и другие мероприятия. Салюты будут в каждом районе города. Главный из них состоится на площади Сахарова в 22:00.

Будут ли продавать алкоголь в День города?

Нет, алкоголь в День города продавать не будут. По распоряжению, которое подписал мэр Барнаула Вячеслав Франк, магазинам торговать спиртным не рекомендовано.

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