Побитые машины, разрушенные крыши и поваленные деревья. Шторм и ливень ударили по Алтайскому краю

27 июня на территорию Алтайского края обрушилась серьёзная непогода. В социальных сетях пользователи показали последствия штормового ветра, града и ливней.

По данным МЧС, обрушение деревьев привело к обесточиванию населённых пунктов на территориях Волчихинского и Родинского районов. Всего без электричества остались 24 села.

Жители Волчихинского района в социальных сетях показали разрушения, которые возникли по причине непогоды. Ветер повалил деревья и поснимал кровлю с крыш.

В социальных сетях жители нескольких районов посетовали на сильный град, который побил огороды, крыши и стёкла в домах, а также повредил автомобили.

Сотрудники МЧС и представители местных администраций контролировали ситуацию на местах.

Отметим, что Барнаул «отделался» ливнем, в результате которого подтопило некоторые участки дорог. Обошлось без перекрытий.

В некоторых районах люди заметили смерчи, о чём они также рассказали в социальных сетях.