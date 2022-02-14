Почему городам Алтая вдруг дали миллиард на новый транспорт и сколько трамваев на них купят?

Власти Алтайского края направят на обновление общественного транспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске один миллиард рублей. Речь идёт об электротранспорте. Решение о выделении средств принято с учётом высокого износа подвижного состава. Рассказываем, когда три города края получат новые трамваи и троллейбусы, а также сколько вагонов можно купить за миллиард рублей.

Почему власти решили обновить общественный транспорт?

Он находится в ужасном состоянии: изношенность подвижного состава — около 95%. Причём проблема актуальна для всех трёх крупных городов региона. Деньги на покупку вагонов будут выделены из краевого бюджета.

Как распределят деньги по городам?

Как миллиард рублей распределят по городам и сколько единиц транспорта купят в каждый, пока неизвестно. Скорее всего, большую часть от этой суммы получит именно Барнаул.

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Общество Миллиард рублей направят на обновление общественного транспорта в Алтайском крае

Когда в последний раз в регионе обновляли электротранспорт?

В 2010 году, когда по инициативе губернатора Алтайского края, которым в тот период был Александр Карлин, на День города Барнаула власти региона купили два новых трамвая на 250 человек. “Подарок” обошёлся краевому бюджету почти в 40 миллионов рублей.

А сколько можно купить троллейбусов и трамваев на миллиард рублей?

Один новый вагон трамвая стоит около 35-38 миллионов рублей. Троллейбус — 10-12 миллионов. Таким образом, на миллиард рублей, выделенных из краевого бюджета, можно приобрести около 30 трамваев или почти 90 троллейбусов.

А ещё планируют обновлять общественный транспорт в Алтайском крае?

Да, планы такие у краевых властей есть. С 2022-го Минтранс края начнёт выделять по 100 миллионов в год на ремонт электротранспорта в трёх городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске. Средства планируют брать из краевого бюджета в рамках программы “Развитие транспортной системы Алтайского края”. Большую часть денег получит столица региона, где будут проводить капитальный ремонт трамваев.

Кроме того, Алтайский край может получить в ближайшие годы 24,2 миллиарда рублей на обновление электротранспорта в трёх городах — Барнауле, Бийске и Рубцовске — в рамках национального проекта “Чистый воздух”. Куратор Сибирского федерального округа, вице-премьер Виктория Абрамченко изучила проблемы Алтайского края по поручению главы правительства Михаила Мишустина и предложила оказать финансовую поддержку субъекту.

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Прочее Эти жёлтые трамваи. Власти Алтая начнут тратить по 100 млн в год на ремонт транспорта

По данным amic.ru, заявку Алтайского края на предоставление денег действительно одобрили на уровне правительства РФ. Документ, по предварительной информации, находится на утверждении у главы кабмина Михаила Мишустина. Если его подпишут, Алтайский край может получить деньги на новые трамваи и троллейбусы ориентировочно в 2023-2024 годах.