Почему в Барнауле хотят поднять цены за проезд в транспорте и сколько будет стоить билет?

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил с перевозчиками текущую ситуацию по работе общественного транспорта и поручил вынести на рассмотрение координационного совета по ценообразованию города Барнаула вопрос о пересмотре цены на проезд. Рассказываем, почему перевозчики требуют изменить стоимость и сколько придётся платить за проезд.

Почему в Барнауле могут поднять тарифы?

Перевозчики жалуются, что работают в убыток. С момента последнего изменения тарифов произошло значительное увеличение себестоимости транспортных услуг из-за роста цен на дизельное топливо, комплектующие и запасные части, увеличения расходов на оплату коммунальных услуг и повышения оплаты труда линейным работникам. Всё это негативно отражается на стабильной работе транспорта.

По словам генерального директора ООО «Евробус плюс» Романа Арапова, сохранение действующих тарифов на проезд приведёт к ещё большим убыткам на транспортных предприятиях и усугубит возникшие проблемы, поэтому в ближайшее время перевозчики планируют направить уведомление в администрацию города о пересмотре тарифов.

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Общество Глава Барнаула поручил пересмотреть цены на проезд в общественном транспорте

При этом работу общественного транспорта критикуют в последние полгода сильнее, чем когда-либо. Из-за перекрытия моста на Новом рынке в краевой столице на нескольких участках дорог внедрили выделенные полосы. Однако автобусы и маршрутки не справляются с огромным количеством пассажиров, которые хотят доехать до центра города без пробок. Кроме того, барнаульцы жалуются, что общественный транспорт практически не ходит после 9 вечера, хотя по расписанию автобусы должны ещё быть на линии. Сложно дождаться общественного транспорта и в выходные.

Также достаётся барнаульским перевозчикам от пассажиров за состояние автобусов и маршруток, которые сильно изношены. Сами транспортники заявляют, что с 2021 года заменили 43 автобуса малого класса и 20 единиц среднего класса. Впрочем, общую картину это не изменило.

На сколько может подорожать проезд в Барнауле?

Некоторые перевозчики предлагают повысить тарифы кардинально: на 5 или 6 рублей. Другие заявляют, что хватит и одного рубля, чтобы компенсировать затраты на запчасти и повысить зарплату сотрудникам. По данным источников amic.ru, повысить стоимость билетов могут на 2 рубля. При этом пользователи различных транспортных карт и пассажиры электротранспорта будут отдавать за поездку меньше. Однако когда произойдёт повышение — пока неизвестно.

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Когда в последний раз поднимали в Барнауле тариф?

Относительно недавно: в декабре 2021 года. Тогда стоимость билета увеличили с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли тариф.

В 2015 году власти сделали фикс-прайс для всего общественного транспорта. Все поездки стали стоить 17 рублей. В декабре 2016 года тарифы снова пересмотрели. Проезд на автобусе и в маршрутке стал обходиться в 20 рублей, а в электротранспорте — 19 рублей.

Историю повышения тарифа в транспорте Барнаула можно почитать по ссылке.

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Сколько стоит проезд в других городах Сибири?

В Новосибирске — 26 рублей. Однако там с декабря цены тоже пересмотрят и за проезд в маршрутке или троллейбусе придётся выложить 30 рублей. В Горно-Алтайске проезд по городу стоит 22 рубля, в Омске и Кемерово — по 30 рублей, а в Томске — 24 рубля.