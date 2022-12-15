Почему в Барнауле подорожает проезд в транспорте и когда будем платить по-новому?

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15 декабря 2022, 06:16, Вячеслав Кондаков

Фото: сообщество "Транспорт в Барнауле"

Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула вырастет с 1 января 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Рассказываем, сколько придётся платить за проезд и есть ли возможность сэкономить.

Итак, насколько повышают тариф в Барнауле?

Стоимость проезда в общественном транспорте поднимут с 28 до 30 рублей. При этом перевозчики просили городские власти поднять тариф до 32 рублей.

А почему вообще решили повысить тариф?

Перевозчики жалуются, что работают в убыток. С момента последнего изменения тарифов произошло значительное увеличение себестоимости транспортных услуг из-за роста цен на дизельное топливо, комплектующие и запасные части, а также расходов на оплату коммунальных услуг и повышения оплаты труда линейным работникам. Всё это негативно отражается на стабильной работе транспорта.

Тариф в пригородном транспорте будет другим?

Нет-нет. С января стоимость проезда на городских и пригородных маршрутах будет единой — 30 рублей. К такому решению пришёл глава Барнаула Вячеслав Франк.

Кроме того, проезд пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула, а также провоз одного места багажа за наличный расчёт и по бесконтактной платёжной карте составит 30 рублей

А можно платить за проезд меньше?

Да. По электронному кошельку стоимость проезда составит 26 рублей, по «Единому проездному» — 24 рубля. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2023 года.

Если я пользуюсь льготными тарифными планами?

С 1 января 2023 года в городском транспорте будет действовать 13 тарифных планов. Расчётно для пенсионеров проезд составит 16 рублей (лимитированная карта стоимостью 650 рублей на 40 поездок), 16 рублей — (безлимитная карта стоимостью 900 рублей). Для школьников из малообеспеченных семей стоимость проезда составит 9 рублей (безлимитная карта стоимостью 450 рублей), для иных учащихся — 12 рублей (безлимитная карта стоимостью 600 рублей), для студентов — 14 рублей (безлимитная карта стоимостью 700 рублей).

Также проездные билеты для школьников и студентов действуют на всех видах общественного транспорта, работающего по регулируемым тарифам.

И как мне активировать эти тарифные планы?

Активация тарифных планов типа «Проездной билет» проводится в период с 15 числа прошлого месяца по 14 число месяца, на который активируется электронное средство платежа. Активация тарифного плана «Проездной билет «Единый», «Проездной билет «Электронный пересадочный проездной билет» производится в любое время независимо от срока действия тарифного плана.

С новым тарифом в Барнауле обновят общественный транспорт?

Увы, но нет. Тарифа 30 рублей за поездку перевозчикам не хватит для покупки новых автобусов или трамваев.

Совсем-совсем не будут обновлять автопарк?

Мэрия Барнаула планирует в 2023 году закупить 18 автобусов. Для выполнения плана потребуется около 300 миллионов рублей. Предполагается, что автобусы перейдут МУП «Горэлектротранс». Организация станет осуществлять перевозку пассажиров тремя путями: с помощью троллейбусов, трамваев и автобусов. Кроме того, в Барнаул в первом полугодии должны прибыть десять новых трамваев, на приобретение которых было выделено 714 миллионов рублей.

Когда в последний раз менялся тариф?

В декабре 2021 года. Тогда стоимость билета увеличили с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли тариф.