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Почему в Барнауле подорожает проезд в транспорте и когда будем платить по-новому?

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15 декабря 2022, 06:16, Вячеслав Кондаков

Фото: сообщество
Фото: сообщество "Транспорт в Барнауле"

Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула вырастет с 1 января 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Рассказываем, сколько придётся платить за проезд и есть ли возможность сэкономить.

Итак, насколько повышают тариф в Барнауле?

Стоимость проезда в общественном транспорте поднимут с 28 до 30 рублей. При этом перевозчики просили городские власти поднять тариф до 32 рублей.

А почему вообще решили повысить тариф?

Перевозчики жалуются, что работают в убыток. С момента последнего изменения тарифов произошло значительное увеличение себестоимости транспортных услуг из-за роста цен на дизельное топливо, комплектующие и запасные части, а также расходов на оплату коммунальных услуг и повышения оплаты труда линейным работникам. Всё это негативно отражается на стабильной работе транспорта.

Тариф в пригородном транспорте будет другим?

Нет-нет. С января стоимость проезда на городских и пригородных маршрутах будет единой — 30 рублей. К такому решению пришёл глава Барнаула Вячеслав Франк.

Кроме того, проезд пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула, а также провоз одного места багажа за наличный расчёт и по бесконтактной платёжной карте составит 30 рублей

А можно платить за проезд меньше?

Да. По электронному кошельку стоимость проезда составит 26 рублей, по «Единому проездному» — 24 рубля. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2023 года.

Если я пользуюсь льготными тарифными планами?

С 1 января 2023 года в городском транспорте будет действовать 13 тарифных планов. Расчётно для пенсионеров проезд составит 16 рублей (лимитированная карта стоимостью 650 рублей на 40 поездок), 16 рублей — (безлимитная карта стоимостью 900 рублей). Для школьников из малообеспеченных семей стоимость проезда составит 9 рублей (безлимитная карта стоимостью 450 рублей), для иных учащихся — 12 рублей (безлимитная карта стоимостью 600 рублей), для студентов — 14 рублей (безлимитная карта стоимостью 700 рублей).

Также проездные билеты для школьников и студентов действуют на всех видах общественного транспорта, работающего по регулируемым тарифам.

И как мне активировать эти тарифные планы?

Активация тарифных планов типа «Проездной билет» проводится в период с 15 числа прошлого месяца по 14 число месяца, на который активируется электронное средство платежа. Активация тарифного плана «Проездной билет «Единый», «Проездной билет «Электронный пересадочный проездной билет» производится в любое время независимо от срока действия тарифного плана.

С новым тарифом в Барнауле обновят общественный транспорт?

Увы, но нет. Тарифа 30 рублей за поездку перевозчикам не хватит для покупки новых автобусов или трамваев.

Совсем-совсем не будут обновлять автопарк?

Мэрия Барнаула планирует в 2023 году закупить 18 автобусов. Для выполнения плана потребуется около 300 миллионов рублей. Предполагается, что автобусы перейдут МУП «Горэлектротранс». Организация станет осуществлять перевозку пассажиров тремя путями: с помощью троллейбусов, трамваев и автобусов. Кроме того, в Барнаул в первом полугодии должны прибыть десять новых трамваев, на приобретение которых было выделено 714 миллионов рублей.

Когда в последний раз менялся тариф?

В декабре 2021 года. Тогда стоимость билета увеличили с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли тариф.

Комментарии 15

  • Позор местному режиму В нищем Барнауое ценник дороже Новосибирска
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, В нищем Барнауое ценник дороже Новосибирска === Так все закономерно, Барнеаполь нищий, вот и "нищие" барнеапольские перевозчики не хотят быть нищими и хотят, хоть по копейкам, но улучшить свое благосостояние)))
    15 декабря, Гость   Ответить
  • В Новосибе тоже с 1-го января 30 р проезд будет стоить.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Ты уровень жизни в Нске и ауле сравни
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Повышение тарифов должно быть связано хоть с каким-то улучшением.В Барнауле ухудшение полное.53 маршрут раньше ходил,теперь и на него невозможно садиться.Если бы наша администрация ездила не на служебных,но такого бы не было.И так все уезжают в другие регионы!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Тарифа 30 рублей за поездку перевозчикам не хватит для покупки новых автобусов или трамваев --- Странно, вроде именно для этого тариф поднимали
    15 декабря, Гость   Ответить
  • А в Н-ск бензин топливо дороже.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, за 2 рубля новые автобусы? Да вы шутница, мадам! Ничего что за последний год выросли цены на топливо, а на запасные части, масла, резину просто взлетели?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Ничего не меняется и не изменится... Только цены растут.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Сколько можно мурыжить эту тему? Все уже поняли, что повышения не избежать, а качество не улучшится. Так и будем ездить в ледяных переполненных автобусах, по 20 минут стоять на остановках, стряхивать с ресниц замерзшие слезинки , провожая взглядом очередной проехавший мимо автобус, трястись в неисправных маршрутках и слушать грубости от водителей. Всё тоже самое, но на 2 рублядороже
    15 декабря, Гость   Ответить
  • На лимитированном тарифе для пенсионеров втихаря украли 5 поездок. Было 45, осталось 40. Моя воля, я б у этих чинуш поснимал бы с машин по одному колесу. На трёх тоже можно ездить! Или ворам не по чину?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Кому печаль, кому радость! Мы весь год ездили за 51₽, теперь будем за 30₽ ?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Транспортные чиновники могут опубликовать все условия выхода перевозчика на маршрут?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Всё потому, что за проезд многие рассчитываются наличными или переводом водителю, которые абсолютно нигде не учитываюся! А потом они такие бедные, несчастные - дайте нам повышение тарифа, нам невыгодно работать. Ну если невыгодно - уходите к чертям с маршрута! Администрации города давно пора проводить открытые конкурсы на выбор перевозчиков на маршруты городского транспорта. И допускать на эти торги перевозчиков из других (соседних) регионов в том числе. А иначе, так и будем выполнять все хотелки перевозчиков из нашего кармана.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Конкурсы и так проводятся... тарифы участникам известны
    17 декабря, Гость   Ответить
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