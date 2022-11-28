Почему в Барнауле решили повысить тариф на проезд и когда это может произойти?

Координационный совет по ценообразованию Барнаула рассмотрел обращение перевозчиков с просьбой пересмотреть цены на проезд в городе. Члены комиссии после изучения документов пришли к выводу, что тариф поднимать необходимо. Это позволит повысить зарплаты сотрудникам предприятий и компенсировать возросшие с начала года затраты.

Почему перевозчики попросили изменить тариф?

Перевозчики жалуются, что работают в убыток. С момента последнего изменения тарифа значительно увеличилась себестоимость транспортных услуг из-за роста цен на дизельное топливо, комплектующие и запасные части, увеличения расходов на оплату коммунальных услуг и повышения оплаты труда линейным работникам. Всё это негативно отражается на стабильной работе транспорта. Также транспортники жалуются, что не имеют возможности повысить заработную плату водителям и кондукторам. В целом на предприятия нехватка персонала составляет от 25 до 30%.

По мнению генерального директора ООО «Евробус плюс» Романа Арапова, сохранение действующих тарифов на проезд приведёт к ещё большим убыткам на транспортных предприятиях и усугубит возникшие проблемы, поэтому перевозчики направили уведомление в администрацию города о пересмотре тарифов. При этом Роман Арапов отметил, что в текущем году на 25% проиндексирована заработная плата водителей, повышены зарплаты и для других работников предприятия. Кроме того, проведён капитальный ремонт восьми автобусов, который предусматривает полное обновление салона и технической составляющей. Ещё один автобус приобретён на вторичном рынке. Однако речи о покупке нового транспорта, пояснил перевозчик, в сложившихся условиях речи не идёт.

На проблему с общественным транспортом в последнее время активно жалуются барнаульцы: после девяти часов вечера практически невозможно уехать, хотя по расписанию автобусы должны ещё быть на линии. Сложно дождаться общественного транспорта и в выходные. Также достаётся барнаульским перевозчикам от пассажиров за состояние автобусов и маршруток, которые сильно изношены. Сами транспортники заявляют, что с 2021 года заменили 43 автобуса малого класса и 20 единиц среднего класса. Впрочем, общую картину это не изменило.

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Что решили в мэрии Барнаула?

Специалисты комитета экономического развития после предоставления всех документов согласились с предложением перевозчиков. Решение поддержали большинством голосов членов совета по ценообразованию города Барнаула.

На сколько повысят тариф на проезд?

Стоимость проезда в транспорте вырастет до 30 рублей, если вы пользуетесь банковской картой или платите наличными. Сами же перевозчики предлагали сделать тариф в районе 32-34 рублей.

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А если у меня есть транспортная карта?

Тогда вы не так сильно заметите повышение тарифа. Как пояснила заместитель председателя комитета по экономической политике и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова, пассажиры, которые регулярно ездят на общественном транспорте, могут воспользоваться целым рядом тарифных планов и существенно сэкономить на проезде.

Так, по «единому проездному» стоимость поездки увеличится на 1 рубль и составит 24 рубля, для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту стоимость поездки также увеличится только на 1 рубль — от 9 до 16 рублей за поездку. По «электронному кошельку» проезд увеличится на 2 рубля и составит 26 рублей.

Также сохранят льготы для отдельных категорий граждан по социальным транспортным картам. Для пенсионеров проездной билет «пенсионный лимитированный» на 40 поездок будет стоить 650 рублей, «пенсионный безлимитный» — 900 рублей. Для школьников из малообеспеченных семей стоимость безлимитной карты составит 450 рублей (стоимость одной поездки 9 рублей), для иных учащихся — 600 рублей и безлимитная карта для студентов — 700 рублей. Напомним, с 1 сентября текущего года транспортные карты для учащихся действуют на всех видах общественного транспорта, работающего по регулируемым тарифам. За наличный расчёт и по банковской карте стоимость составит 30 рублей вместо действующего тарифа 28 рублей.

Позволит ли новый тариф обновлять автопарк предприятий?

Нет. И перевозчики, и власти города подчёркивают, что расчёт нового тарифа осуществлялся без включения расходов на обновление подвижного состава. Однако городские власти продолжат помогать предприятию МУП «Горэлектротранс». Всего на поддержку пассажирского транспорта из городского бюджета в 2023 году планируют направить около 540 миллионов рублей.

Чтобы хоть как-то обновлять общественный транспорт, в мэрии Барнаула планируют направить заявки на участие в тех или иных профильных программах. В частности, в 2023 году в Барнаул передадут 10 новых трамваев. Их доставят из Белоруссии. На закупку техники из краевого бюджета выделили более 700 миллионов рублей.

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И когда может начать действовать новый тариф?

Установить новые цены на проезд в общественном транспорте и тарифные планы предложено с 1 января 2023 года.

Когда в Барнауле в последний раз повышали цену на проезд?

В декабре 2021 года. Тогда стоимость билета увеличили с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли тариф. В 2015 году власти сделали фикс-прайс для всего общественного транспорта: все поездки стали стоить 17 рублей. В декабре 2016 года тарифы снова пересмотрели. Проезд на автобусе и в маршрутке стал обходиться в 20 рублей, а в электротранспорте — 19 рублей.