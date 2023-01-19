Разговоры о том, чтобы навсегда сделать последний день года нерабочим, идут уже давно

19 января 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В правительстве России дали свой отзыв на законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днём навсегда. Разговоры о том, чтобы объявить этот день нерабочим, идут уже не первый год. А в 2020 году подобную инициативу внесла в Госдуму фракция ЛДПР. Оказалось, что кабмин не в восторге от этой идеи.

О том, что об этой идее думают в правительстве и сделают ли всё-таки 31 декабря официальным выходным, – в рубрике "Вопрос-ответ".

1 Будет ли 31 декабря постоянным выходным в России? Судя по всему, нет. Правительство РФ не поддержало соответствующий законопроект. Депутаты ЛДПР предлагали считать 31 декабря нерабочим праздничным днём при условии, что общее количество подобных дней, установленное Трудовым кодексом, останется прежним. "Предлагаемое в настоящее время является избыточным", – говорится в отзыве кабмина.

2 Почему в правительстве отказались делать 31 декабря выходным? В кабинете министров посчитали, что отдельный законопроект россиянам не нужен. Как говорится в пояснительной записке, правительство и так ежегодно изучает ситуацию, и если требуется, объявляет последний день года выходным. "Правительство Российской Федерации в каждом конкретном случае с учётом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнёрства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря", – говорится в документе. В пример кабмин привёл 2018-й год, когда постановлением "О переносе выходных дней в 2018 году" выходной перенесли с субботы, 29 декабря 2018 г., на понедельник, 31 декабря.

3 Зачем 31 декабря вообще предлагали сделать выходным? В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что толку от рабочего дня 31 декабря немного. Если последний день года оказывается будним, "то трудовые функции выполняются не в полном объёме", отмечали авторы инициативы. Мол, люди берут отгулы или просто не работают, чтобы подготовиться к Новому году. Также в законопроекте подчёркивалось, что признать 31 декабря официальным выходным просят многие россияне. Подтверждение тому – постоянные обращения организаций и отдельных граждан.

4 Почему тогда 31 декабря было выходным в 2022 году? Последний день года в 2022-м выпал на субботу. Поэтому даже не понадобилось никаких постановлений и переносов: 31 декабря и без того было выходным.