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Почему в правительстве отказались сделать 31 декабря выходным днём?

Разговоры о том, чтобы навсегда сделать последний день года нерабочим, идут уже давно

19 января 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В правительстве России дали свой отзыв на законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днём навсегда. Разговоры о том, чтобы объявить этот день нерабочим, идут уже не первый год. А в 2020 году подобную инициативу внесла в Госдуму фракция ЛДПР. Оказалось, что кабмин не в восторге от этой идеи.

О том, что об этой идее думают в правительстве и сделают ли всё-таки 31 декабря официальным выходным, – в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Будет ли 31 декабря постоянным выходным в России?
Судя по всему, нет. Правительство РФ не поддержало соответствующий законопроект.
Депутаты ЛДПР предлагали считать 31 декабря нерабочим праздничным днём при условии, что общее количество подобных дней, установленное Трудовым кодексом, останется прежним.
"Предлагаемое в настоящее время является избыточным", – говорится в отзыве кабмина.
2
Почему в правительстве отказались делать 31 декабря выходным?
В кабинете министров посчитали, что отдельный законопроект россиянам не нужен. Как говорится в пояснительной записке, правительство и так ежегодно изучает ситуацию, и если требуется, объявляет последний день года выходным.
"Правительство Российской Федерации в каждом конкретном случае с учётом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнёрства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря", – говорится в документе. 
В пример кабмин привёл 2018-й год, когда постановлением "О переносе выходных дней в 2018 году" выходной перенесли с субботы, 29 декабря 2018 г., на понедельник, 31 декабря.
3
Зачем 31 декабря вообще предлагали сделать выходным?
В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что толку от рабочего дня 31 декабря немного. Если последний день года оказывается будним, "то трудовые функции выполняются не в полном объёме", отмечали авторы инициативы. Мол, люди берут отгулы или просто не работают, чтобы подготовиться к Новому году.
Также в законопроекте подчёркивалось, что признать 31 декабря официальным выходным просят многие россияне. Подтверждение тому – постоянные обращения организаций и отдельных граждан.
4
Почему тогда 31 декабря было выходным в 2022 году?
Последний день года в 2022-м выпал на субботу. Поэтому даже не понадобилось никаких постановлений и переносов: 31 декабря и без того было выходным.
5
Будет ли 31 декабря выходным днём в 2023 году?
Да. В 2023 году 31 декабря выпадает на воскресенье, так что мы точно будем отдыхать в этот день.

 

Комментарии 7

  • жматье. один день не могут сделать
    19 января, Гость   Ответить
  • Можно 8 января перенести на 31 декабря.
    19 января, Гость   Ответить
  • Лучше 7 января перенести, а 8 января сделать обязательным для посещение планетария, научной лекции или библиотеки, чтоб дурь из головы выходила
    19 января, Гость   Ответить
  • Мнения в сети из других регионов: У правительства есть домработницы и рестораны, а на народ ... Ну что народ..?///// Совсем обнаглели, а как неделю с первого себе сделать так быстренько, чтобы по загранице наше баблишко Проссыкать//// Предлагаю каждое 31 декабря устраивать заседание госдумы в полном составе. До 22:00//// Кабмин 25 числа на западное Рождество уже на Мальдивах отдыхает, поэтому им все равно как человек после рабочего дня еще и Новый год встречать будет, как люди домой в другие города к родителям добирутьтся. Их не волнует то, что когда 31 выпадает на середину недели они вообще несколько лет подряд на него никакой другой выходной не переносили. Их вообще не волнует то, что волнует народ.///// Вы и так гуляете в Новый год неделю-полторы. Неужели мало?-------------- Так в том и вопрос, что после 31 дней много, а 31 - рабочий день. 31 декабря очень тяжело после работы еще и стол приготовить, и Новый год встретить, или куда-то доехать к родным. Нам надо чтобы убрали день после Нового года, а перенесли его 31 декабря. Просто рокировка дней.
    19 января, Гость   Ответить
  • А депутаты вышли на работу лишь 16 января. И то не все.
    20 января, Гость   Ответить
  • Депутатам можно и до 23 часов работать, рот закрыл и работа окончена.
    20 января, Гость   Ответить
  • Ну и зря, надо было сделать выходной, за это спасибо бы многие сказали.
    20 января, Гость   Ответить
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