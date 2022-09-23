Почему жители Новомихайловки требуют новую «водную» станцию и построят ли ее

В ближайшее время начнётся строительство новой станции водоподготовки в посёлке Новомихайловка Алтайского края. Таким образом власти вместе с водоканалом намерены решить проблему с некачественной водой, на которую уже несколько лет жалуются жители населённого пункта. Что нужно для начала строительства и чем именно недовольны люди — в материале amic.ru.

Построят ли станцию?

К централизованной системе водоснабжения в посёлке, которая подаёт воду от артезианского водозабора, подключено 472 частных дома. Их жители добиваются строительства новой станции уже около пяти лет. Людей возмущает, что из крана течёт вода с серьёзным осадком. По их словам, это происходит из-за того, что изношенность сетей составляет 80%, а станция давно устарела.

В 2017 году водонапорную башню приняли в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры», а в марте 2020 года администрация Барнаула и водоканал ещё и заключили концессионное соглашение на строительство объекта стоимостью 24 млн рублей. Однако с тех пор были только небольшие работы, рассказывает местная жительница и активистка Анастасия.

«Основные магистральные трубопроводы в посёлке Новомихайловка были отремонтированы в 2011-2013 годах, в 2019 году для нормализации давления воды была построена линия закольцовки. При этом состояние сетей, с учётом проводимых работ, удовлетворительное», — отметили в пресс-службе водоканала.

Также в водоканале amic.ru рассказали, что вода в Новомихайловке соответствует нормам СанПиН, но в ней действительно превышено содержание железа и марганца. Проблему в организации понимают, поэтому строительство новой станции в приоритете, отмечают там.

Загрязнённый фильтр в Новомихайловке / Фото предоставлено жителями

К концу 2022 года должно закончиться проектирование объекта, эту работу по муниципальному контракту ведёт томская фирма «НИЦ ЭИТ». После того как проект подготовят, будет получено положительное заключение экспертизы, проведены все необходимые закупки, в дальнейшем начнутся строительно-монтажные работы, отмечают в водоканале. Правда, когда точно это произойдёт, не сообщается.

Больше грязи, чем воды

Однако жители Новомихайловки, несмотря на обещания водоканала, продолжают жаловаться на ситуацию в правоохранительные органы, в СМИ и выкладывать посты в социальных сетях. Активистка села Анастасия рассказывает, что терпеть жителям сложно. По её словам, сейчас вода в Новомихайловке настолько плохого качества, что у людей даже ломается техника.

«От накипи газовые котлы, бытовая техника выходит из строя. Те люди, которые установили водоподготовку, раз в полторы недели меняют фильтры. Там не просто грязь, а ещё и глина, какая-то смолянистая болотная жижа — всё это оседает на фильтрах. Если у человека нет фильтра, грязь оседает в кранах, в бытовой технике. Например, у соседей котёл за 40 тысяч рублей сломался, не подлежал никакому ремонту, 40 тысяч для семьи — это большие деньги. Водонагреватели, стиральные машинки, посудомоечные машины не выдерживают, люди от них отказываются», — рассказала женщина.

Вода у жителей посёлка Новомихайловка / Фото предоставлено жителями

Однажды летом был период, когда у жителей почти не было воды, отмечает она. Набрать её можно было только ночью. По словам активистки, тогда всю воду забирали те, кто живёт ближе к станции. Остальным её не хватало.

«Доходило до того, что люди ванну набирали в ночь, и если случайно оставляли там шланги, то днём ванна уже была пустая. Шлангом высосало воду обратно в систему», — рассказывает девушка.

В 2020 году, отмечает активистка, тариф для жителей вырос в 2,5 раза. С людей теперь брали по 89 рублей за «куб» вместо 21. Люди возмутились резкому росту тарифа, но всё же платили деньги в надежде, что что-то изменится, рассказывает Анастасия. Особенно летом, во время полива, расходы сильно увеличивались.

Правда, в водоканале отмечают, что администрация Барнаула компенсировала людям разницу между установленным и предельным тарифом. И те жители села, чей дом введён в эксплуатацию, могли её получить.

Несколько лет люди ждали, когда начнутся работы, однако этого всё ещё не произошло. За долгое время они видели только один небольшой ремонт (в 2019 году), который не решил проблему.

Через полтора года тариф вернули на уровень общегородского (по информации водоканала — 24,02 рубля за куб. м), но возмущений не убавилось. Люди хотели получить в первую очередь чистую воду. Активисты пригласили в посёлок Роспотребнадзор, он взял пробы воды и выявил нарушения: вода слишком мутная, в ней превышено количество железа и марганца, заключил орган.

Загрязнённый фильтр у жителей посёлка Новомихайловка / Фото предоставлено жителями

Новое решение

После проверки Роспотребнадзора жители посёлка обратились с её результатами в прокуратуру, и в июле 2022 года контролирующее ведомство вынесло предписание главе города устранить нарушение.

Однако жители Новомихайловки после этого увидели не долгожданную новость о начале строительства станции, а требование комитета по ЖКХ Барнаула к властям Власихи организовать жителям бесплатный подвоз питьевой воды и составить график поставок. Такую (пусть и временную) меру люди восприняли негативно. По их мнению, это только сильнее затянет и без того проблемный ремонт.

«Многие люди не смогут поймать машину. Всем не угодишь. Ради одной семьи машина не поедет, она не будет ждать каждого. Я сама лично организовывала подвоз воды, но не смогла собрать людей. Доставка воды — это вынужденная мера, когда вообще нет никакого водоснабжения. Люди пойдут её получать только когда им совсем деваться некуда. Мало кто пойдёт. Скорее, все начали опасаться, не получится ли так, что сейчас власти отчитаются, что предписание выполнили, и на этом всё», — поделилась жительница села.

Письмо о подвозе воды в посёлок / Фото: Barnaul22

В Новомихайловке считают ситуацию нарушением прав потребителей. Как говорят люди, они который год вынуждены оплачивать воду плохого качества и не хотят ждать ещё. По словам Анастасии, у жителей возникает вопрос: не лучше ли потратить деньги на ремонт, чем организовывать подвоз воды и тратить деньги на это мероприятие.

Теперь же люди намерены снова идти в прокуратуру и просить ведомство взять ситуацию на контроль. Также жители подают жалобы в водоканал — в частности, на то, что после последних отключений воды из их кранов шла «сплошная грязь», отмечает девушка.

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