Почти 4 млн рублей выиграл в лотерею житель Барнаула, купив билет за триста

12 ноября в государственной лотерее «Рапидо 2.0» разыграли суперприз, который достался жителю Алтайского края, сообщает пресс-служба «Столото».

«Удача улыбнулась участнику 85501-го тиража из Барнаула. Благодаря тому, что счастливчик отметил во втором поле более одного числа, общая сумма выигрыша по билету составила 3 945 120 рублей. Победитель купил билет за 320 рублей в мобильном приложении „Столото“», — говорится в сообщении.

Тиражи «Рапидо 2.0» проходят каждые 15 минут, за исключением технических перерывов. По правилам, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации. Барнаулец отметил 19, 7, 11, 9, 1, 15, 3, 13 в первом поле билета и 4 — во втором.

Крупнейший суперприз в лотерее «Рапидо 2.0» разыграли в июле 2019 года — 6 486 825 рублей.