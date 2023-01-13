НОВОСТИОбщество

Почти половина мужчин считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

Больше всего пятилетней разницей недовольны представители сильного пола младше 34 лет

13 января 2023, 16:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

45% мужчин считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин. К такому выводу пришли эксперты портала SuperJob в результатах нового опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Отмечается, что разный пенсионный возраст мужчин и женщин чаще возмущает молодых представителей сильного пола. 

Как и три года назад, всего 36% россиян утверждают, что права мужчин ущемляет выход на пенсию на пять лет позже женщин. 48% респондентов подобный факт дискриминацией не считают. Среди тех, кто считает такое явление ущемлением прав, мужчин вдвое больше: 45% против 24% соответственно. Чаще всех подобного мнения придерживаются представители сильного пола моложе 34 лет (49%).

Любопытно, что хотя большинство женщин отвергает мнение о возрастной дискриминации мужчин, молодые представительницы слабого пола до 34 лет чуть более толерантны в вопросах гражданских прав, из них 29% — за одинаковый пенсионный возраст для представителей двух полов, тогда как среди женщин старше 45 лет — только 21%.

Комментарии 13

  • Пенсию вообще нужно давать пока молодой! А когда стал старенький и спокойный, вот тогда можно и на работу походить...!
    13 января, Гость   Ответить
  • ну если исходить из продолжительность жизни мужчина-женщина,мужчин на оборот надо на 5 лет раньше отправлять
    13 января, Гость   Ответить
  • Из старых соседей остались только деды. Бабки поумирали раньше. И которые незамужние были, тоже на погосте. А дедки как огурчики!
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, не знаю, где у вас там деды остались, у нас в подъезде из пожилых огромное количество именно женщин, мужья у них давно поумирали. И так везде.
    13 января, Гость   Ответить
  • Пенсию необходимо начислять с 50 лет как женщинам так и мужчинам. Дорогу молодым. Новое, динамичное время требует динамичной, быстроадаптивной экономики.
    13 января, Гость   Ответить
  • Бабули, готовьтесь до 65 работать, раз пошли такие разговоры
    13 января, Гость   Ответить
  • А если обратить внимание на срок "дожития", то вообще волосы дыбом встают: у мужчин он в три раза меньше! Значит и пенсия должна быть в 3 раза больше!
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, А дедки как огурчики-----это вы утверждаете что росстат у нас все врет
    13 января, Гость   Ответить
  • К чему опрос, хотят женщин в 65 на пенсию отправлять.
    13 января, Гость   Ответить
  • "А дедки как огурчики!" -- Гость, это редкость. Обычно мужчины раньше умирают, и остаются бабушки одни. У нескольких знакомых пенсионерок у всех умерли мужья, только у одной остался. И это печальная статистика.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, ваш подъезд - это далеко не везде. А у нас в Барнауле живучие деды. Если же кто из мужчин хочет равноправия, то пусть выносит 9 месяцев ребенка и родит. Тогда может идти на пенсию вместе с женщинами.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, а нас в Барнауле живучи бабки.
    14 января, Гость   Ответить
  • Да, сейчас при работе в смешанном коллективе, живущем обычно по женским правилам (змеиным), от психической нагрузки мужчины стареют и умирают раньше и чаще. Поэтому надо делать общий пенсионный возраст 60 лет.
    14 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров