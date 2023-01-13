Почти половина мужчин считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

Больше всего пятилетней разницей недовольны представители сильного пола младше 34 лет

13 января 2023, 16:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

45% мужчин считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин. К такому выводу пришли эксперты портала SuperJob в результатах нового опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Отмечается, что разный пенсионный возраст мужчин и женщин чаще возмущает молодых представителей сильного пола.

Как и три года назад, всего 36% россиян утверждают, что права мужчин ущемляет выход на пенсию на пять лет позже женщин. 48% респондентов подобный факт дискриминацией не считают. Среди тех, кто считает такое явление ущемлением прав, мужчин вдвое больше: 45% против 24% соответственно. Чаще всех подобного мнения придерживаются представители сильного пола моложе 34 лет (49%).

Любопытно, что хотя большинство женщин отвергает мнение о возрастной дискриминации мужчин, молодые представительницы слабого пола до 34 лет чуть более толерантны в вопросах гражданских прав, из них 29% — за одинаковый пенсионный возраст для представителей двух полов, тогда как среди женщин старше 45 лет — только 21%.