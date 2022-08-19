Почти весь Барнаул останется без горячей воды на четыре дня

В Барнауле отключат горячую воду с 22 по 25 августа для подготовки к зиме, сообщает мэрия города.

«Под отключение попадут порядка 400 тысяч жителей: 1750 многоквартирных домов, 371 частный дом, 94 детских сада, 88 школ, 48 зданий больниц», — говорится в сообщении.

Энергетики проведут профилактические и ремонтные работы на теплосетях и ТЭЦ, которые невозможно выполнить при работающем оборудовании.

Кроме того, для части города снизят параметры подачи ресурса — это коснётся жителей 161 многоквартирного дома. Это связано с реконструкцией путепровода на проспекте Ленина.

Подробную информацию об отключении горячей воды указали на карте.